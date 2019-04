Gwiazda "Hana Solo" pozna "Nowy wspaniały świat"

Getty Images © Albert L. Ortega



) przenosi się z kina do telewizji. Został bowiem jedną z gwiazd serialu. Zagra postać znaną jako John the Savage.Serial jest ekranizacją powieści Aldousa Huxleya , uznawanej za jedną z najważniejszych antyutopii XX wieku. Przedstawiona w niej wizja przyszłego społeczeństwa, które osiągnęło stan całkowitego zorganizowania i zrealizowało ideał powszechnej szczęśliwości, jest wizją przerażającą. W roku 2541 (czyli w 632 roku nowej "ery Forda") obywatele Republiki świata powstają w rezultacie sztucznego zapłodnienia i klonowania. Od niemowlęcia poddawani są wszechstronnemu psychologicznemu i biologicznemu warunkowaniu - po to, by w wieku dojrzałym stać się cząstkami kastowej społeczności, złożonej z pozbawionych wyższych uczuć ludzkich automatów. Czy ten wspaniały świat, w którym dominuje seks, prymitywne rozrywki, narkotyk soma, jest tylko zrodzoną w wyobraźni pisarza fantasmagorią...Hollywood od lat próbuje dokonać ekranizacji tej monumentalnej powieści. W przeszłości myślano o widowisku kinowym. Chciał je wyreżyserować Ridley Scott , a Leonardo DiCaprio miał być jego gwiazdą. Kilka lat temu prawa zdobył koncern NBCUniversal z myślą o serialu dla stacji Syfy. Ostatecznie zlecenie na pierwszy sezon dała stacja USA Network. Portal Deadline sugeruje jednak, żemoże powstać jako jeden z flagowych tytułów platformy streamingowej, którą szykuje NBCU.Prowadzącym serial, jednym ze scenarzystów i producentów wykonawczych jest David Wiener , nominowany do nagród Gildii Scenarzystów zaoraz. Współproducentem całości jest należące do Stevena Spielberga Amblin TV.