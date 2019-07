Gwiazda "Stranger Things" jedną z Eternals?

Getty Images © Matt Winkelmeyer



Portal Variety sugeruje, że Millie Bobby Brown ) może trafić do kinowego uniwersum Marvela. Podobno ma wystąpić w kosmicznym widowiskuSzczegóły fabuły nie są na razie znane. Projekt bazować będzie na cyklu, który stworzył Jack Kirby w 1976 roku, kiedy wrócił do Marvela po pracy dla DC Comics. Tytułowi Eternals to jedna z dwóch ras ludzi stworzona przez Celestials (drugą byli Deviants). Zostali strażnikami życia inteligentnego na Ziemi. Dla zwykłych śmiertelników Eternals byli bogami.W obsadzie mają się też pojawić: Angelina Jolie Richard Madden . Po sieci krążą też plotki o udziale Tomasza Kota . Całość wyreżyseruje Chloé Zhao