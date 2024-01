John David Washington w widowisku Marvela? Może przejąć ważną postać

Kang. Kto go zagra i jaka będzie jego rola?

Zwiastun filmu "Twórca"

Przypomnijmy, że według pierwotnych planów Marvela Kang miał być głównym adwersarzem superbohaterów w nowej fazie MCU . Po wyroku skazującym Majorsa te plany musiały zostać zrewidowane.Marvel oficjalnie nic na temat Kanga nie mówi. Jednak z różnych przecieków i spekulacji wynika, że postać nie zniknie całkowicie z uniwersum Marvela. Studio zamierza znaleźć nowego odtwórcę. Jednak rola Kanga może zostać zmniejszona. Ostatnio dużo mówi się o tym, że głównym przeciwnikiem nowej fazy będzie Doctor Doom , którego wprowadziw przyszłym roku.Kto zatem ma szansę zostać Kangiem? Zdaniem Richtmana Marvel rozważa kandydaturę Johna Davida Washingtona , syna Denzela Washingtona . Aktor miał już okazję współpracować z Disneyem, zagrał bowiem w widowisku sfNie jest jednak jasne, czy Washington przyjmie ewentualną ofertę. W czasie promocji widowiskabył pytany o to, czy zagra w widowisku superbohaterskim. Wtedy odpowiadał dyplomatycznie, że zależeć to będzie od postaci i to, z jakim reżyserem miałby współpracować.