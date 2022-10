Hot! Florence Pugh gwiazdą filmu, który wyreżyseruje Alexander Skarsgård

Alexander Skarsgård kręci film. Florence Pugh jego gwiazdą

O czym opowiada "The Pack?

W przyszłym tygodniu odbędą się targi American Film Market. Stąd też mamy cały wysyp informacji o interesujących projektach filmowych. Jednam z tych, które najbardziej rozbudzą wyobraźnię inwestorów i dystrybutorów, będzie z całą pewnością "The Pack".Gwiazdą "The Pack" została Florence Pugh . Rozchwytywaną aktorkę możemy właśnie w kinach oglądać w filmie " Nie martw się, kochanie ", a w przygotowaniu są już kolejne wielkie produkcje z jej udziałem, w tym: " Dune: Part Two " i " Oppenheimer ".Za kamerą stanie Alexander Skarsgård , dla którego będzie to pełnometrażowy debiut reżyserski. Wszystkich fanów gwiazdy takich filmów jak " Wiking " i " Godzilla vs. Kong " uspokajamy: aktor pojawi się również przed kamerą.Za scenariusz odpowiada nowa twarz w Hollywood Rose Gilroy. Ma na swoim koncie na razie jeden projekt - "Project Artemis", do którego zdjęcia właśnie trwają i którego gwiazdami są Scarlett Johansson Zdjęcia do "The Pack" powinny ruszyć w marcu.Będzie to historia grupy dokumentalistów, która przemierza Alaskę w celu uratowania niemal wymarłej odmiany wilków. To, co przeżyli w trakcie wyprawy, stało się bolesną tajemnicą. Kiedy więc dokumentaliści spotykają się po raz pierwszy od czasu "przygody" na Alasce podczas ceremonii wręczenia prestiżowych nagród, napięcie sięga zenitu i śmiertelnie niebezpieczny sekret może zostać ujawniony niszcząc ich pracę.Producentką filmu jest Jennifer Fox (" Ostatni pojedynek ").