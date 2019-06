Gwiazdy koszykówki dołączają do "Kosmicznego meczu 2"

Getty Images © Jonathan Ferrey



zyskał sporo nowych gwiazd koszykówki. Do projektu dołączyli Damian Lillard z Portland Trail Blazers, Anthony Davis z New Orleans Pelicans i Klay Thompson z Golden State Warriors.Angaż dostały także Diana Taurasi z Phoenix Mercury oraz siostry Chiney i Nneka Ogwumike z Los Angeles Sparks.Gwiazdą projektu jest LeBron James , który zastąpi Michaela Jordana z oryginału. Pierwsza część opowiadała o bohaterach kreskówek Looney Tunes z Królikiem Bugsem na czele, którzy porwali Jordana , by ten pomógł im wygrać mecz koszykówki z przybyszami z kosmosu.Żonę Jamesa zagra Sonequa Martin-Green Początkowo sequel miał reżyserować Justin Lin , ale jego miejsce zajął Terence Nance Ryan Coogler , twórcaobjął stanowisko producenta.