HBO Max zamawia seriale od Elizabeth Banks, Issy Rae i Mindy Kaling

HBO Max połączyło siły z Elizabeth Banks Mindy Kaling . Producentki stworzą dla platformy streamingowej seriale komediowe.Projekt Mindy Kaling , opowiadający o trzech współlokatorkach z college'u, dostał już zielone światło, z kolei seriale Elizabeth Banks (highschoolowa komedia, której bohaterami będą postacie z uniwersum DC) i Issy Rae (o żeńskiej grupie hip-hopowej) są w fazie preprodukcji.Bohaterami produkowanego przez Elizabeth Banks będą uczniowie prestiżowej szkoły z internatem zmagający się z licealnymi stresami. Żaden z nich nie zdaje sobie sprawy, że pewnego dnia zostanie superbohaterem. Issy Rae opowie o żeńskiej grupie hip-hopowej, która próbuje zaistnieć na muzycznej scenie. Rae będzie nie tylko producentką, ale napisze też scenariusz pilotowego odcinka., 13-odcinkowy show Kaling , którego powstanie jest już pewne, skupia się na losach trzech studentek pierwszego roku college'u w Wermoncie. Przeżywające burzę hormonów młode kobiety będą równie sympatyczne co wkurzające.HBO Max dało zielone światło ponad dziesięciu nowym serialom oryginalnym i zamówiło pilotowe odcinki do kolejnych kilku produkcji, które pojawią się do należącyh do WarnerMedia platformach i kanałach, m.in. HBO, TNT, TBS, Cartoon Network czy Adult Swim.