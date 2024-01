Netflix wskrzesza koszykarski serial komediowy. Gwiazdą Kate Hudson

Kate Hudson jako szefowa drużyny koszykarskiej

Getty Images © Gilbert Flores



Zwiastun filmu "Glass Onion: Film z serii "Na noże"

, jednak dopiero teraz coś wokół niego zaczęło się dziać., która wcześniej dla Netfliksa zrealizowała serial Kaling przygotowała scenariusz wraz ze swoimi przyjaciółmi: Ikiem Barinholtzem Bohaterka grana przez Kate Hudson to Isla Gordon. Jest jedyną dziewczyną w gromadzie bardzo ambitnych braci. Jeden z nich jest szefem zawodowej drużyny koszykówki. Kiedy skandal zmusza go do rezygnacji z posady prezydenta klubu, jego miejsce zajmie właśnie Isla. Kobieta, która całe życie była niedoceniana przez najbliższych, teraz ma okazję dowieść swojej wartości.Serial będzie się składał z 10 odcinków.