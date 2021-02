Halle Berry w filmie sf od scenarzysty "Mostu szpiegów"

Laureatka Oscara Halle Berry (" Czekając na wyrok ") zagra główną rolę w filmie sf "The Motthership". Za fabułę odpowiada nominowany do Oscara za scenariusz " Mostu szpiegów Bohaterką filmu jest mieszkająca na farmie Sara Morse. Rok wcześniej jej mąż znikną w niewyjaśnionych okolicznościach. Teraz kobieta odkrywa pod swoim domem tajemniczy, prawdopodobnie pozaziemski, obiekt. Sara wraz z dziećmi rusza na wyprawę, by odnaleźć męża oraz poznać prawdę.Film powstanie dla Netfliksa. Oznacza to kontynuowanie współpracy platformy z Berry . Netflix bowiem w ubiegłym roku kupił jej reżyserski debiut " Bruised ".