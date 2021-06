Harrison Ford ranny na planie "Indiany Jonesa 5"

Doszło do wypadku na planie najnowszej części przygód Indiany Jonesa . Jak podaje Deadline, podczas przygotowań do kręcenia sceny walki Harrison Ford zranił się w ramię. Nie oznacza to jednak przerwy w produkcji. Reżyser James Mangold będzie kontynuował pracę w czasie, gdy odtwórca tytułowej roli podda się leczeniu. Harmonogram zdjęć na najbliższe tygodnie zostanie dostosowany do sytuacji.Zdjęcia ruszyły na początku tego miesiąca w podlondyńskim Pinewood Studios. Aktor ma pecha, nie jest to bowiem jego pierwszy wypadek w tym miejscu. W 2014 roku złamał nogę, wcielając się w Hana Solo na planie " Przebudzenia Mocy ", czyli siódmego epizodu "Gwiezdnych wojen".Oprócz Harrisona Forda w " Indianie Jonesie 5 " wystąpią Mads Mikkelsen Thomas Kretschmann . Premiera zapowiedziana jest na 29 lipca 2022 roku.