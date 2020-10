Hawkins i Ifans spotkają najgorszego golfistę w UK

Getty Images © David M. Benett



Nominowana do Oscara Sally Hawkins (" Kształt wody ") oraz Rhys Ifans (" Niesamowity Spider-Man ") dołączyli do Marka Rylance'a na planie komediodramatu "The Fantastic Flitcrofts". Nie wiadomo na razie, kogo zagrają.Fabuła bazować będzie na prawdziwej historii Maurice'a Flitcrofta, uznanego najgorszym brytyjskim golfistą. Flitcroft tak naprawdę nie znał się na sporcie, był stuprocentowo niedzielnym golfistą. Uznał jednak, że mimo to wystartuje w 1976 roku w British Open Golf Championship. W tym celu udawał, że jest profesjonalistą. Prawda szybko wyszła na jaw, kiedy to podczas pierwszej rundy uzyskał najgorszy wynik w historii turnieju.Autorem scenariusza jest Simon Farnaby (" Paddington 2 "). Punktem wyjścia była dla tekstu była książka "The Phantom Of The Open". Obraz wyreżyseruje aktor Craig Roberts