Henry Cavill jako James Bond? To niemożliwe. Powodem... data urodzenia

Odpowiedni człowiek, nieodpowiedni czas. Dlaczego Henry Cavill nie zagra Jamesa Bonda?

Martin Campbell pracował z dwoma odtwórcami roli Jamesa Bonda . Najpierw z. Potem z. Zna więc od podszewki proces wyboru odtwórcy głównej roli.Jak powiedział w jednym z ostatnich wywiadów, kontrakt ma charakter wieloletni, ponieważ zazwyczaj uwzględnia kilka filmów. Wspomina, że Craig podobnie. To zaś oznacza, że biorąc pod uwagę czas potrzebny na produkcję każdego filmu, jest to zobowiązanie na co najmniej dekadę. A to wymaga znalezienia aktora w odpowiednim wieku.I to właśnie staje na przeszkodzie angażu Cavilla Zna go dobrze, bo Cavill ubiegał się o rolę Jamesa Bonda . Reżyser twierdzi, że. Z kolei. Choć przyznaje, że Henry Cavill jest w dobrej formie, to ma już czterdziestkę na karku. Gdyby otrzymał angaż, to przy trzecim filmie byłby już po pięćdziesiątce.Czy Campbell ma rację? Przekonamy się, kiedy Eon Productions ogłosi nazwisko nowego odtwórcy Jamesa Bonda