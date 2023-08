Historyczna chwila! Twórcy efektów specjalnych chcą związku zawodowego w Marvel Studios

Twórcy efektów specjalnych domagają się założenia związku zawodowego

Marvel Studios trudnym środowiskiem dla twórców efektów specjalnych

"Doktor Strange w multiwersum obłędu" w podcaście Mam parę uwag

Grupa ponad pięćdziesięciorga pracowników podpisała skierowaną do Marvel Studios petycję. Domagają się w niej, aby najpóźniej do 21 sierpnia wybrany został ich reprezentant w IATSE (International Alliance of Theatrical Stage Employees) – związku zawodowym zrzeszającym techników, artystów i rzemieślników pracujących w przemyśle rozrywkowym. To pierwszy raz w historii, kiedy twórcy efektów specjalnych jednoczą się, aby walczyć o równe prawa, ochronę płac i profesjonalny nadzór techniczny, czyli przywileje, którymi cieszą się pracownicy innych sektorów show-biznesu.– czytamy w oświadczeniu.Efekty wizualne są podstawą niemal wszystkich projektów Marvel Studios, tworzący je artyści często muszą więc pracować nad niemal każdym ujęciem filmu lub serialu. Niestety ograniczona ilość czasu często nie pozwala dopracować szczegółów, a przemęczeni, pracujący nocami pracownicy są mniej efektywni. Od jakiegoś czasu fani krytykują kolejne produkcje – m.in. " Doktora Strange'a w multiwersum obłędu " i serial " Mecenas She-Hulk " – za widoczny spadek jakości efektów specjalnych i domagają się od wytwórni, aby przykładała do nich większą wagę.Zachęcamy do wysłuchania odcinka podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie " Doktor Strange w multiwersum obłędu ".