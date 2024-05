"Deadpool & Wolverine". Czy to będzie najbardziej kasowy film roku?

"Deadpool & Wolverine" - pierwsze pokazy wyprzedane

"Deadpool & Wolverine" w lipcu w kinach

Zwiastun filmu "Deadpool & Wolverine"

W ciągu pierwszych paru dni przedsprzedaży tylko w sieci AMC kupiono ponad 200 tysięcy biletów. W sumie Amerykanie wydali w okolicachzatem na dwa miesiące przed premierą (widowisko trafi do kin pod koniec lipca) już bije rekordy popularności.Teraz pozostaje tylko jedno pytanie: czy szał, jaki ogarnął najgorętszych fanów przeniesie się też na szerszą, rozczarowaną komiksowymi produkcjami widownię. Jeśli tak, może to odwrócić negatywny trend Marvel Studios.Widowisko powstawało z przygodami. Było jedną z ofiar ubiegłorocznych strajków. Jego premierę trzeba było kilkakrotnie przekładać. Ostatecznie do kin wejdzie w lipcu.Gwiazdami produkcji są Ryan Reynolds Hugh Jackman . Całość wyreżyserował Shawn Levy