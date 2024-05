Netflix: Top 10 tygodnia – świat znów w rękach "Bridgertonów"

Kiedy Emma, córka Lany, wraca do domu z zagranicy, szokuje informacją, że wychodzi za mąż – w Tajlandii, za miesiąc. Jakby tego było mało, Lana odkrywa, że tajemniczy mężczyzna, w którym zakochała się jej córka, to syn mężczyzny, który dawno temu złamał jej serce.

(Sezon 1) Daphne Bridgerton ( Phoebe Dynevor ), najstarszej córki potężnej familii, wkracza na pełną konkurentek scenę małżeńską Londynu w epoce regencji. Dziewczyna marzy o powtórzeniu losu rodziców i znalezieniu wybranka, którego naprawdę pokocha. Na początku idzie jej świetnie i jest bezkonkurencyjna. Jednak gdy jej starszy brat odrzuca awanse kolejnych kandydatów do jej ręki, w popularnej na salonach plotkarskiej gazecie tajemniczej Lady Whistledown pojawiają się liczne oszczerstwa pod adresem Bridgertonówny. Do akcji wkracza wtedy rozchwytywany i zbuntowany książę Hastings ( Regé-Jean Page ), zdeklarowany kawaler, którego matki debiutantek uważają za najlepszą możliwą partię. Choć Daphne i książę uparcie twierdzą, że nie są zainteresowani związkiem, łączącej ich więzi trudno nie zauważyć – podobnie jak emocji, które aż w nich kipią podczas podchodów i utarczek toczonych na tle wyrażanych przez towarzystwo oczekiwań wobec ich przyszłości.

(Sezon 1) Gdy Ashley Madison, portal randkowy dla osób chętnych do zdrady, został zaatakowany przez hakerów, na jaw wyszły intymne dane milionów użytkowników, niszcząc małżeństwa i rujnując życia. Ten trzyodcinkowy dokument wyprodukowany przez Minnow Films, którego reżyserem jest Toby Paton, to opowieść o tworzeniu serwisu w czasach boomu firm internetowych, o ludziach, którzy korzystali z tej strony, aby znaleźć to, czego brakowało im w ich związkach, i o ataku hakerskim, który doprowadził do upadku tego wszystkiego.