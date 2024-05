Nova wreszcie zadebiutuje w uniwersum Marvela? Serial podobno w przygotowaniu

"Nova" będzie nowym serialem Marvela?

Reporter Daniel Richtman donosi, żeRichtman twierdzi, że- a nie, jak dotychczas przewidywano, Richard Rider.Według Richtmana zdjęcia do serialu mają ruszyćSłowa Richtmana - przynajmniej do pewnego stopnia - potwierdził Brad Winderbaum , szef telewizji, streamingu i animacji w Marvel Studios. W niedawnym wywiadzie dla Screen Rant opowiedział bowiem co nieco o pracy nad postacią Novy., zdradził Winderbaum Nova to bohater powołany do życia przez Marva Wolfmana Johna Buscemę w 1976 roku.jest uczniem nowojorskiego liceum, który zdobywa wyposażenie i moce członka elitarnego Nova Corps, międzygalaktycznej policji wywodzącej się z planety Xandar. W oryginalnej serii komiksów walczy z przestępczością i łączy siły ze Spider-Manem czy Thorem . Wraz z Xandarianami uczestniczy również w wojnie przeciw Skrullom.to z kolei 16-latek, który odkrywa, że jego ojciec był wcześniej członkiem Nova Corps. Helm ojca daje mu dostęp do nadludzkiej mocy, w kontrolowaniu której pomagają mu m.in. Gamora i szop Rocket.W wydarzeniach znanych z filmów MCU Xandar pojawiał się niejednokrotnie, choćby w obu odsłonach " Strażników Galaktyki ". To właśnie z tej planety Thanos zabrał pierwszy z sześciu Kamieni Nieskończoności, Kamień Mocy, widoczny w otwierającej scenie " Avengers: Wojna bez granic ".W 2022 roku informowaliśmy, że Marvel planuje projekt o Richardzie Riderze. Wtedy za niego odpowiadał scenarzysta " Moon Knighta