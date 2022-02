Hit Netfliksa "Oszust z Tindera" zmieni się w film fabularny?

O czym opowiada "Oszust z Tindera"

Oszust już nie z Tindera. Został dożywotnio zbanowany

Zwiastun filmu "Oszust z Tindera"

Jak podaje portal Variety Netflix ma nowy hit dokumentalny. Jest nim " Oszust z Tindera ". Debiutował w środę, a już robi furorę między innymi w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Z tego też powodu do platformy mieli się zwrócić producenci chcący historię opowiedzieć raz jeszcze, tym razem w formie filmu fabularnego.Znaleźć miłość w Internecie nie jest łatwo, więc kiedy Cecilie umawia się z przystojnym i bajecznie bogatym playboyem, aż trudno jej uwierzyć, że właśnie spotkała mężczyznę swoich marzeń. Nie słucha ona jednak głosu rozsądku i znacznie za późno zdaje sobie sprawę, że ten robiący międzynarodowe interesy biznesmen jest tak naprawdę kimś zupełnie innym. Wtedy bajka zmienia się w napędzany żądzą zemsty thriller. Cecilie znajduje inne kobiety, które spotkał podobny los, i wspólnie z nimi postanawia rozprawić się z "Oszustem z Tindera".Tytułowy oszustem jest Shimon Hayut udawał na Tinderze, że jest Simonem Levievem, synem króla diamentów. W 2019 roku został skazany na karę pozbawienia wolności w wysokości 15 miesięcy, ale został zwolniony po pięciu miesiącach.Do premiery dokumentu pozostawał aktywny na Tinderze. Teraz to się zmieniło. W piątek przedstawiciele aplikacji randkowej przekazali portalowi Variety komunikat, w którym informuje, że jego profil nie jest już aktywny.Jednak Hayut wciąż chociażby konto na Instagramie, gdzie obserwuje go 200 tys. osób. Niedawno ogłosił tam, że przymierza się do opowiedzenia swojej wersji historii.