Polski Top 10 tygodnia na Netflix: dogoniła nas moda na zombie

Top 10 filmów Netflixa w Polsce: 31.01-06.02.2022

10 FILM Bajecznie bogaci Azjaci Crazy Rich Asians 2018 2018 6,3 10 30 044 oceny społeczności 6 036 chce zobaczyć gatunek Komedia kraj USA reżyser Jon M. Chu obsada Constance Wu

Henry Golding Pochodząca z Nowego Jorku Rachel Chu zgadza się pojechać ze swoim długoletnim chłopakiem – Nickiem Youngiem do Singapuru na ślub jego najlepszego przyjaciela. Na miejscu dowiaduje się, że jej chłopak nie wspomniał o kilku kluczowych szczegółach ze swojego życia – pochodzi z niezwykle bogatej rodziny, a jego matka nie akceptuje jego związku z Amerykanką.

8 FILM Jak pokochałam gangstera 2022 59 min. 2022 5,9 10 39 070 ocen społeczności 2 801 chce zobaczyć gatunek Sensacyjny kraj Polska reżyser Maciej Kawulski obsada Tomasz Włosok

Antoni Królikowski Film jest historią inspirowaną życiem Nikodema Skotarczaka "Nikosia", w którego rolę wciela się Tomasz Włosok . To opowieść o męskim świecie widzianym oczami kobiet. Nikoś to chłopak z nieposkromionym apetytem na sukces, który specjalizuje się w nielegalnym imporcie samochodów do Polski. Gigantyczne pieniądze, budowa samochodowego imperium, spektakularna ucieczka z więzienia... jego życie to ciągła jazda bez trzymanki, a jego historia pokazuje jak walczyć o siebie i ile trzeba poświęcić, żeby móc pozostać sobą...

4 FILM Sierota Orphan 2009 3 min. 2009 7,1 10 82 190 ocen społeczności 14 820 chce zobaczyć gatunek Thriller kraj Francja

Kanada

Niemcy

USA reżyser Jaume Collet-Serra obsada Vera Farmiga

Peter Sarsgaard Młode małżeństwo przeżywające utratę dziecka decyduję się na adopcję dziewięcioletniej Ester. Pojawienie się dziewczynki ściąga na rodzinę kolejne niepokojące wydarzenia, które łączą się z mroczną przeszłością sieroty.

2 FILM Przez moje okno A través de mi ventana 2022 56 min. 2022 5,5 10 2 248 ocen społeczności 299 chce zobaczyć gatunek Komedia rom. kraj Hiszpania reżyser Marçal Forés obsada Clara Galle

Julio Peña Raquel jest szaleńczo zakochana w Aresie, swoim przystojnym i tajemniczym sąsiedzie, z którym – ku jej rozczarowaniu – nigdy nie zamieniła ani jednego słowa. Obserwuje go z oddali, ale ma jasno określony cel – sprawić, aby chłopak ją pokochał. Raquel nie jest jednak niewinną, bezradną dziewczyną gotową oddać wszystko – również siebie – aby zrealizować swoje zamiary.

1 FILM Oszust z Tindera The Tinder Swindler 2022 54 min. 2022 6,6 10 10 787 ocen społeczności 1 217 chce zobaczyć gatunek Dokumentalny kraj Wielka Brytania reżyser Felicity Morris Znaleźć miłość w Internecie nie jest łatwo, więc kiedy Cecilie umawia się z przystojnym i bajecznie bogatym playboyem, aż trudno jej uwierzyć, że właśnie spotkała mężczyznę swoich marzeń. Nie słucha ona jednak głosu rozsądku i znacznie za późno zdaje sobie sprawę, że ten robiący międzynarodowe interesy biznesmen jest tak naprawdę kimś zupełnie innym. Wtedy bajka zmienia się w napędzany żądzą zemsty thriller. Cecilie znajduje inne kobiety, które spotkał podobny los, i wspólnie z nimi postanawia rozprawić się z "Oszustem z Tindera".

Top 10 seriali Netflixa w Polsce: 31.01-06.02.2022

10 SERIAL Psi patrol PAW Patrol 2013 8 sezonów 22 min. 2013 6,3 10 881 ocen społeczności 68 chce zobaczyć gatunek Animacja

Komedia

Przygodowy kraj Kanada

USA twórca Keith Chapman (Sezon 6) Kapitan Ryder i jego ekipa podejmują liczne ekscytujące wyzwania z misją robienia dobrych uczynków w swoim rodzinnym mieście zwanym Zatoką Przygód.

9 SERIAL Archiwum 81 Archive 81 2022 1 sezon 54 min. 2022 7,0 10 10 624 oceny społeczności 3 408 chce zobaczyć gatunek Horror kraj USA twórca Rebecca Sonnenshine obsada Mamoudou Athie

Dina Shihabi (Sezon 1) Kiedy archiwista Dan Turner ( Mamoudou Athie ) podejmuje tajną pracę polegającą na odnowieniu kolekcji zniszczonych nagrań wideo z 1994 roku, okazuje się, że tak naprawdę rekonstruuje efekty pracy dokumentalistki Melody Pendras ( Dina Shihabi ) i jej śledztwa w sprawie groźnej sekty. Im lepiej Dan poznaje historię Melody, tym mocniej przekonuje się, że może ocalić ją przed przerażającym losem, jaki spotkał ją 25 lat temu..

8 SERIAL Feria: Najciemniejsze światło Feria: La luz más oscura 2022 1 sezon 50 min. 2022 5,2 10 474 oceny społeczności 128 chce zobaczyć gatunek Fantasy

Thriller kraj Hiszpania twórca Agustín Martínez obsada Carla Campra

Ana Tomeno (Sezon 1) Co się stanie, gdy dwie nastoletnie siostry odkryją, że ich rodzice są mordercami? Eva i Sofia muszą stawić czoła straszliwej zbrodni, która pochłonęła 23 ofiary i którą prawdopodobnie popełnili ich zaginieni rodzice. W połowie lat dziewięćdziesiątych siostry rozpoczynają poszukiwania prawdy w Ferii, małej wiosce w górach Andaluzji, której mieszkańcy nie są wcale tak naiwni, jakimi się wydają, a rzeczywistość skrywa fantastyczny świat.

7 SERIAL Toy Boy 2019 2 sezony 8 min. 2019 6,7 10 10 144 oceny społeczności 2 200 chce zobaczyć gatunek Erotyczny

Thriller kraj Hiszpania twórcy César Benítez obsada Jesús Mosquera

Cristina Castaño (Sezon 1) Bohaterem tego hiszpańskiego serialu jest striptizer zwolniony warunkowo z więzienia po siedmiu latach odsiadki. Na wolności próbuje udowodnić, że kochanka wrobiła go w morderstwo jej męża.

6 PROGRAM Jestem Georgina Soy Georgina 2022 40 min. 2022 4,1 10 990 ocen społeczności 76 chce zobaczyć gatunek Reality-show kraj Hiszpania (Sezon 1) Georgina Rodríguez , którą na Instagramie obserwuje ponad 28 milionów osób, to między innymi modelka, matka, influencerka, kobieta biznesu, tancerka i partnerka Cristiano Ronaldo . Program " Jestem Georgina " stanowi wzruszający, wnikliwy portret kobiety ukrytej za okładkami, zdjęciami, historiami i nagłówkami gazet. Georgina opowie o wszystkich aspektach swojego życia — od tych powszechnie znanych, aż po te najbardziej prywatne. Kamera towarzyszy jej na co dzień w macierzyństwie, podróżach i przyjaźniach.

5 SERIAL Z zimnej strefy In from the Cold 2022 1 sezon 49 min. 2022 5,8 10 393 oceny społeczności 111 chce zobaczyć gatunek Thriller kraj USA obsada Margarita Levieva

Cillian O'Sullivan (Sezon 1) Życie samotnej matki z przedmieść New Jersey staje na głowie, gdy CIA składa jej propozycję nie do odrzucenia. Musi wybrać między utratą bezpieczeństwa rodziny a powrotem do dawnego życia genetycznie zmodyfikowanej rosyjskiej agentki. Czy kobieta zdecyduje się na walkę z rosyjskim podziemiem narkotykowym i weźmie udział w nieczystej walce o wpływy w rządzie amerykańskim?

3 SERIAL Mroczne pożądanie Oscuro deseo 2020 2 sezony 33 min. 2020 7,2 10 7 674 oceny społeczności 2 262 chce zobaczyć gatunek Thriller kraj Meksyk twórca Leticia López Margalli obsada Maite Perroni

Erik Hayser (Sezon 1) Alma Solares, świetna prawniczka i nauczycielka uniwersytecka, wybiera się na weekend do przyjaciółki, która właśnie się rozwiodła. Tam poznaje 23-letniego Dario Guerrę i przeżywa z nim upojną noc. Po powrocie do męża i córki postanawia zapomnieć o tym "wyskoku", jednak jej życie zmienia się w piekło. Niewinna przygoda urasta najpierw do rangi gorącej pasji, a później niebezpiecznej obsesji. Przy okazji na jaw wychodzą dawne tajemnice, które łączą wszystkich śmiertelnie mocnymi więzami.

Erik Hayser (Sezon 2) Dla obu serii to pierwsze pojawienie się w polskim tygodniowym zestawieniu. W rankingu światowym sezon drugi oglądano przez 49 590 000 godzin, dzięki czemu uplasował się on na czwartej lokacie wśród najchętniej wybieranych programów i seriali.

Choć dwa tygodnie temu hitem okazał się horror " Archiwum 81 ", w poprzednim znowu doszło do zmiany na szczycie listy najpopularniejszych seriali. Tendencja utrzymała się do dziś – Polacy najchętniej oglądają " All of Us Are Dead ". Zarówno wśród programów telewizyjnych, jak i filmów wybieraliśmy w większości te same tytuły co reszta świata. Jakie pozycje przyciągnęły nas przed ekrany przez ostatnie siedem dni? Przekonajcie się poniżej.Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszym corocznym plebiscycie NAGRODY FILMWEBU 2022 TUTAJ znajdziecie nominacje w 13 kategoriach. Wybierzcie najlepszych!