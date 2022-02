Top 10 tygodnia na Netflix: czy nowości pokonają "Oszusta z Tindera"?

Top 10 filmów Netflixa na świecie: 07-13.02.2022

10 FILM Jak ukraść Księżyc Despicable Me 2010 35 min. 2010 7,4 10 129 253 oceny społeczności 7 504 chce zobaczyć gatunek Animacja

Familijny

Komedia kraj USA reżyser Chris Renaud Gru planuje najzuchwalszy skok na Ziemi – zamierza ukraść księżyc. Przy pomocy rozbudowanego arsenału jest w stanie pokonać każdego kot przeszkodzi mu w realizacji jego celów. Na jego drodze pojawiają się trzy małe sierotki: Margo, Edith i Agnes. To one zobaczą w nim pokłady ciepła i dobra, więc chcą zmienić go w dobrego tatę.

9 FILM Miłosne taktyki Aşk Taktikleri 2021 37 min. 2021 6,0 10 988 ocen społeczności 79 chce zobaczyć gatunek Komedia rom. kraj Turcja reżyser Emre Kabakuşak obsada Demet Özdemir

Sükrü Özyildiz Menadżer w agencji reklamowej i projektantka-blogerka nie wierzą w miłość. Zakładają się, że rozkochają w sobie kogoś. Stosują przy tym nietypową taktykę.

7 FILM Pod wiatr 2022 48 min. 2022 5,0 10 2 076 ocen społeczności 257 chce zobaczyć gatunek Melodramat kraj Polska reżyser Kristoffer Rus obsada Sonia Mietielica

Jakub Sasak Ona ukończyła prestiżowe warszawskie liceum i dostała się na medycynę w Londynie. On pracuje jako instruktor kitesurfingu nad morzem dzięki czemu łączy zarabianie pieniędzy oraz pasję. Poznają się na Helu. Niezwykły urok chłopaka powoduje, że dziewczyna przekracza swoje granice i wkracza w zupełnie nieznany świat kitesurfingu, muzyki i zabawy. Rodzące się między nimi uczucie nie podoba się ani jej rodzinie, ani jego przyjaciołom. Czy związek będzie na tyle silny, że pokona przeciwności i stanie się czymś więcej niż tylko wakacyjną miłością?

6 FILM Minionki rozrabiają Despicable Me 2 2013 38 min. 2013 7,3 10 111 074 oceny społeczności 9 382 chce zobaczyć gatunek Animacja

Familijny

Komedia kraj USA reżyser Pierre Coffin Gru nie jest już superprzestępcą, lecz wytwórcą dżemów i żelek, mieszkającym na przedmieściach z grupą Minionków i córeczkami. Tym razem inny złoczyńca próbuje wysłużyć się żółtymi pomocnikami, zamieniając ich we fioletowe potworki. Gru rusza z misją ocalenia swoich przyjaciół i pokonania kolejnego łotra zagrażającego światu.

4 FILM Przywilej Das Privileg - Die Auserwählten 2022 47 min. 2022 4,4 10 1 364 oceny społeczności 129 chce zobaczyć gatunek Horror kraj Niemcy reżyser Felix Fuchssteiner obsada Max Schimmelpfennig

Lea van Acken Wiele lat po tragicznej śmierci siostry osiemnastoletni Finn przeżywa nocne koszmary i demoniczne wizje. Jego rodzina zrzuca te problemy na karb traumy z dzieciństwa. Jednak gdy otaczające go przerażające wydarzenia zaczynają przybierać na sile, Finn nie może już dłużej udawać, że rozgrywają się tylko w jego głowie. Razem ze swoją najlepszą przyjaciółka Leną usiłuje odkryć koszmarny sekret z przeszłości, który kryje jego z pozoru zwyczajna rodzina.

3 FILM Wysoka dziewczyna 2 Tall Girl 2 2022 37 min. 2022 4,6 10 1 057 ocen społeczności 108 chce zobaczyć gatunek Komedia rom. kraj USA reżyser Emily Ting obsada Ava Michelle

Griffin Gluck Po inspirującym przemówieniu na szkolnym balu Jodi nie jest już tylko "wysoką dziewczyną" – zyskała popularność i pewność siebie, ma chłopaka i właśnie dostała główną rolę w szkolnym musicalu. Jednak w miarę jak presja związana z jej nowym statusem rośnie, wracają kompleksy. Jodi nawiązuje nowe znajomości, a dawne przyjaźnie zostają wystawione na próbę. Gdy świat, który zbudowała, zaczyna się rozpadać, bohaterka zdaje sobie sprawę, że w życiu nie wystarczy mierzyć wysoko.

2 FILM Przez moje okno A través de mi ventana 2022 56 min. 2022 5,4 10 3 516 ocen społeczności 345 chce zobaczyć gatunek Komedia rom. kraj Hiszpania reżyser Marçal Forés obsada Clara Galle

Julio Peña Raquel jest szaleńczo zakochana w Aresie, swoim przystojnym i tajemniczym sąsiedzie, z którym – ku jej rozczarowaniu – nigdy nie zamieniła ani jednego słowa. Obserwuje go z oddali, ale ma jasno określony cel – sprawić, aby chłopak ją pokochał. Raquel nie jest jednak niewinną, bezradną dziewczyną gotową oddać wszystko – również siebie – aby zrealizować swoje zamiary.

1 FILM Oszust z Tindera The Tinder Swindler 2022 54 min. 2022 6,5 10 17 794 oceny społeczności 1 287 chce zobaczyć gatunek Dokumentalny kraj Wielka Brytania reżyser Felicity Morris Znaleźć miłość w Internecie nie jest łatwo, więc kiedy Cecilie umawia się z przystojnym i bajecznie bogatym playboyem, aż trudno jej uwierzyć, że właśnie spotkała mężczyznę swoich marzeń. Nie słucha ona jednak głosu rozsądku i znacznie za późno zdaje sobie sprawę, że ten robiący międzynarodowe interesy biznesmen jest tak naprawdę kimś zupełnie innym. Wtedy bajka zmienia się w napędzany żądzą zemsty thriller. Cecilie znajduje inne kobiety, które spotkał podobny los, i wspólnie z nimi postanawia rozprawić się z "Oszustem z Tindera".

Top 10 seriali Netflixa na świecie: 07-13.02.2022

8 SERIAL Mroczne pożądanie Oscuro deseo 2020 2 sezony 33 min. 2020 7,1 10 7 950 ocen społeczności 2 334 chce zobaczyć gatunek Thriller kraj Meksyk twórca Leticia López Margalli obsada Maite Perroni

Erik Hayser (Sezon 1) Alma Solares, świetna prawniczka i nauczycielka uniwersytecka, wybiera się na weekend do przyjaciółki, która właśnie się rozwiodła. Tam poznaje 23-letniego Dario Guerrę i przeżywa z nim upojną noc. Po powrocie do męża i córki postanawia zapomnieć o tym "wyskoku", jednak jej życie zmienia się w piekło. Niewinna przygoda urasta najpierw do rangi gorącej pasji, a później niebezpiecznej obsesji. Przy okazji na jaw wychodzą dawne tajemnice, które łączą wszystkich śmiertelnie mocnymi więzami.

7 SERIAL Ozark 2017 4 sezony 2017 7,6 10 48 871 ocen społeczności 20 071 chce zobaczyć gatunek Dramat

Kryminał kraj USA twórcy Bill Dubuque obsada Jason Bateman

Laura Linney (Sezon 4 Część 1) Fabuła serialu " Ozark " koncentruje się na losach rodziny Byrde'ów, która z przedmieść Chicago musi przeprowadzić się na wyżynę Ozark w stanie Missouri, aby spłacić dług wobec bossa narkotykowego. Serial porusza kwestie związane z kapitalizmem, relacjami rodzinnymi i przetrwaniem, którym przyglądamy się z perspektywy nie do końca zwykłych Amerykanów.

6 SERIAL Raising Dion 2019 2 sezony 2019 6,7 10 2 003 oceny społeczności 811 chce zobaczyć gatunek Dramat

Sci-Fi kraj USA twórcy Dennis A. Liu obsada Ja'Siah Young

Alisha Wainwright (Sezon 2) Dwa lata po pokonaniu potężnego przeciwnika Dion nadal doskonali swoje umiejętności z pomocą mamy i Tevina (Rome Flynn), trenera z Biony, który podoba się Nicole. Zaprzyjaźnia się też z nowym uczniem, Braydenem ( Griffin Robert Faulkner ) – równie uzdolnionym chłopcem. Gdy w ich otoczeniu dochodzi do serii dziwnych wydarzeń, Dion odkrywa, że nadal grozi im niebezpieczeństwo. W obliczu licznych zwrotów akcji i nieoczekiwanych gości Dion i Nicole muszą znowu stanąć do walki – aby uratować nie tylko siebie samych, ale też wszystkich mieszkańców Atlanty.

4 SERIAL Café con aroma de mujer 2021 44 min. 2021 5,8 10 9 ocen społeczności 22 chce zobaczyć gatunek Melodramat kraj USA

Kolumbia obsada William Levy

Laura Londoño (Sezon 1) Gaviota ratuje właściciela hacjendy przed porwaniem, a on z wdzięczności obiecuje jej własny kawałek ziemi. Kiedy mężczyzna umiera, kobieta zabiega, by rodzina zmarłego wypełniła to zobowiązanie. Bohaterka poznaje Sebastiána, syna zmarłego, z którym zaczyna łączyć ją zakazane uczucie.

2 SERIAL Kim jest Anna? Inventing Anna 2022 8 min. 2022 5,8 10 1 537 ocen społeczności 817 chce zobaczyć gatunek Dramat kraj USA twórca Shonda Rhimes obsada Anna Chlumsky

Julia Garner (Miniserial) " Kim jest Anna? " to historia ambitnej dziennikarki badającej sprawę Anny Delvey – podającej się za spadkobierczynię ogromnej niemieckiej fortuny królowej Instagrama, która bogatym nowojorczykom skradła nie tylko serca, lecz także portfele. Czy jednak Anna to rzeczywiście największa oszustka w historii Nowego Jorku, czy też po prostu współczesne ucieleśnienie wizji amerykańskiego snu? Reporterka nawiązuje z oczekującą na proces Anną słodko-gorzką relację i ściga się z czasem, by odpowiedzieć na pytanie, które stawia sobie cały Nowy Jork – kim tak naprawdę jest Anna Delvey?

Zwiastun serialu "Kim jest Anna?"

Minął kolejny tydzień, dla użytkowników platformy Netflix wypełniony sięganiem po nowe tytuły filmowe i serialowe. Przez ostatnie siedem dni nie osłabła popularność " All of Us Are Dead " i " Oszusta z Tindera ", ale kolejne nowości każą sądzić, że niebawem na szczycie może dojść do zmian. Jakie nowe pozycje znalazły się w zestawieniu? Przekonajcie się poniżej.Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej oscarowej ANKIECIE , w której możecie głosować na swoich faworytów. TUTAJ znajdziecie nominacje do 94. nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej . Wybierzcie najlepszych!