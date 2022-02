Polski Top 10 tygodnia na Netflix: oszuści podbijają serca widzów

(Sezon 1) " All of Us Are Dead " to historia uczniów uwięzionych w liceum, w którym rozprzestrzenia się wirus zombie, oraz tych, którzy próbują ich uratować. Popularność hitowego serialu nie słabnie. Mimo że w rankingu polskim spadł na trzecią pozycję, przez ostatnie siedem dni na całym świecie oglądano go przez 113 240 000 godzin.