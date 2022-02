Polski Top 10 tygodnia na Netflix: "Teksańska masakra" nie zagroziła oszustowi

Top 10 filmów Netflixa w Polsce: 14-20.02.2022

10 FILM Jak pokochałam gangstera 2022 59 min. 2022 6,0 10 41 289 ocen społeczności 2 759 chce zobaczyć gatunek Sensacyjny kraj Polska reżyser Maciej Kawulski obsada Tomasz Włosok

Antoni Królikowski Film jest historią inspirowaną życiem Nikodema Skotarczaka "Nikosia", w którego rolę wciela się Tomasz Włosok . To opowieść o męskim świecie widzianym oczami kobiet. Nikoś to chłopak z nieposkromionym apetytem na sukces, który specjalizuje się w nielegalnym imporcie samochodów do Polski. Gigantyczne pieniądze, budowa samochodowego imperium, spektakularna ucieczka z więzienia... jego życie to ciągła jazda bez trzymanki, a jego historia pokazuje jak walczyć o siebie i ile trzeba poświęcić, żeby móc pozostać sobą...

9 FILM BigBug 2022 51 min. 2022 4,9 10 1 452 oceny społeczności 550 chce zobaczyć gatunek Komedia

Sci-Fi kraj Francja reżyser Jean-Pierre Jeunet obsada Elsa Zylberstein

Isabelle Nanty W 2045 roku sztuczna inteligencja jest wszechobecna. Ludzkość polega na niej, aby zaspokoić wszystkie potrzeby i żądze… nawet te najbardziej wstydliwe i niemoralne. W spokojnej dzielnicy mieszkaniowej cztery roboty domowe nagle postanawiają wziąć swoich właścicieli za zakładników w ich własnym domu. Niezbyt zgrana rodzina, namolna sąsiadka i jej zaradny seksrobot zostają zamknięci razem i zmuszeni znosić siebie nawzajem. Atmosfera w domu staje się coraz bardziej histeryczna, podczas gdy na zewnątrz Yonyx, najnowsza generacja androidów, próbuje przejąć świat. Zagrożenie jest coraz bliżej, tymczasem ludzie odwracają wzrok, stają się zazdrośni i walczą ze sobą nawzajem, a wszystko w obecności niedowierzających robotów domowych.

8 FILM Przywilej Das Privileg - Die Auserwählten 2022 47 min. 2022 4,4 10 1 811 ocen społeczności 144 chce zobaczyć gatunek Horror kraj Niemcy reżyser Felix Fuchssteiner obsada Max Schimmelpfennig

Lea van Acken Wiele lat po tragicznej śmierci siostry osiemnastoletni Finn przeżywa nocne koszmary i demoniczne wizje. Jego rodzina zrzuca te problemy na karb traumy z dzieciństwa. Jednak gdy otaczające go przerażające wydarzenia zaczynają przybierać na sile, Finn nie może już dłużej udawać, że rozgrywają się tylko w jego głowie. Razem ze swoją najlepszą przyjaciółka Leną usiłuje odkryć koszmarny sekret z przeszłości, który kryje jego z pozoru zwyczajna rodzina.

7 FILM Pięść zemsty Fistful of Vengeance 2022 34 min. 2022 3,9 10 519 ocen społeczności 124 chce zobaczyć gatunek Akcja

Sztuki walki kraj USA reżyser Roel Reiné obsada Iko Uwais

Lewis Tan Obdarzony supermocami płatny zabójca Kai i jego przyjaciele Lu Xin i Tommy wyruszają z Chinatown w San Francisco do Tajlandii, podążając tropem mordercy, aby się zemścić. Na ich drodze stają dawni wrogowie, tajemniczy miliarder i pradawna mistyczna moc, która próbuje przejąć władzę nad światem.

6 FILM Przez moje okno A través de mi ventana 2022 56 min. 2022 5,4 10 4 119 ocen społeczności 362 chce zobaczyć gatunek Komedia rom. kraj Hiszpania reżyser Marçal Forés obsada Clara Galle

Julio Peña Raquel jest szaleńczo zakochana w Aresie, swoim przystojnym i tajemniczym sąsiedzie, z którym – ku jej rozczarowaniu – nigdy nie zamieniła ani jednego słowa. Obserwuje go z oddali, ale ma jasno określony cel – sprawić, aby chłopak ją pokochał. Raquel nie jest jednak niewinną, bezradną dziewczyną gotową oddać wszystko – również siebie – aby zrealizować swoje zamiary

5 FILM Wysoka dziewczyna 2 Tall Girl 2 2022 37 min. 2022 4,5 10 1 561 ocen społeczności 110 chce zobaczyć gatunek Komedia rom. kraj USA reżyser Emily Ting obsada Ava Michelle

Griffin Gluck Po inspirującym przemówieniu na szkolnym balu Jodi nie jest już tylko "wysoką dziewczyną" – zyskała popularność i pewność siebie, ma chłopaka i właśnie dostała główną rolę w szkolnym musicalu. Jednak w miarę jak presja związana z jej nowym statusem rośnie, wracają kompleksy. Jodi nawiązuje nowe znajomości, a dawne przyjaźnie zostają wystawione na próbę. Gdy świat, który zbudowała, zaczyna się rozpadać, bohaterka zdaje sobie sprawę, że w życiu nie wystarczy mierzyć wysoko.

3 FILM Pod wiatr 2022 48 min. 2022 5,0 10 2 986 ocen społeczności 333 chce zobaczyć gatunek Melodramat kraj Polska reżyser Kristoffer Rus obsada Sonia Mietielica

Jakub Sasak Ona ukończyła prestiżowe warszawskie liceum i dostała się na medycynę w Londynie. On pracuje jako instruktor kitesurfingu nad morzem dzięki czemu łączy zarabianie pieniędzy oraz pasję. Poznają się na Helu. Niezwykły urok chłopaka powoduje, że dziewczyna przekracza swoje granice i wkracza w zupełnie nieznany świat kitesurfingu, muzyki i zabawy. Rodzące się między nimi uczucie nie podoba się ani jej rodzinie, ani jego przyjaciołom. Czy związek będzie na tyle silny, że pokona przeciwności i stanie się czymś więcej niż tylko wakacyjną miłością?

2 FILM Miłosne taktyki Aşk Taktikleri 2021 37 min. 2021 5,8 10 1 690 ocen społeczności 102 chce zobaczyć gatunek Komedia rom. kraj Turcja reżyser Emre Kabakuşak obsada Demet Özdemir

Sükrü Özyildiz Menadżer w agencji reklamowej i projektantka-blogerka nie wierzą w miłość. Zakładają się, że rozkochają w sobie kogoś, stosując przy tym nietypową taktykę.

1 FILM Oszust z Tindera The Tinder Swindler 2022 54 min. 2022 6,5 10 21 696 ocen społeczności 1 303 chce zobaczyć gatunek Dokumentalny kraj Wielka Brytania reżyser Felicity Morris Znaleźć miłość w Internecie nie jest łatwo, więc kiedy Cecilie umawia się z przystojnym i bajecznie bogatym playboyem, aż trudno jej uwierzyć, że właśnie spotkała mężczyznę swoich marzeń. Nie słucha ona jednak głosu rozsądku i znacznie za późno zdaje sobie sprawę, że ten robiący międzynarodowe interesy biznesmen jest tak naprawdę kimś zupełnie innym. Wtedy bajka zmienia się w napędzany żądzą zemsty thriller. Cecilie znajduje inne kobiety, które spotkał podobny los, i wspólnie z nimi postanawia rozprawić się z "Oszustem z Tindera".

Top 10 seriali Netflixa w Polsce: 14-20.02.2022

10 SERIAL Młody Wallander Young Wallander 2020 2 sezony 48 min. 2020 6,3 10 3 056 ocen społeczności 521 chce zobaczyć gatunek Dramat

Kryminał kraj Wielka Brytania twórca Ben Harris obsada Adam Pålsson

Leanne Best (Sezon 2) Serial to nowa wersja opowieści o losach słynnego detektywa Kurta Wallandera, bohatera bestsellerowych powieści Henninga Mankella . Gdy dowodzenie Wydziałem Poważnych Przestępstw przejmuje nowy nadinspektor Samuel Osei, Wallander przyjmuje propozycję powrotu do służby. Rozwiązanie pierwszej sprawy – ucieczki z miejsca wypadku przed nocnym klubem – wydaje się oczywiste. Jednak gdy okazuje się, że ofiara jest powiązana ze sprawą morderstwa z przeszłości, policjant zaczyna podejrzewać, że za wypadkiem kryje się coś więcej. Zdeterminowany, aby odkryć prawdę, nie cofa się przed niczym – nawet jeśli śledztwo prowadzi go do drzwi tych, którzy w mgnieniu oka mogą zakończyć jego karierę.

9 SERIAL Psi patrol PAW Patrol 2013 8 sezonów 22 min. 2013 6,3 10 888 ocen społeczności 67 chce zobaczyć gatunek Animacja

Komedia

Przygodowy kraj Kanada

USA twórca Keith Chapman (Sezon 6) Kapitan Ryder i jego ekipa podejmują liczne ekscytujące wyzwania w swoim rodzinnym mieście zwanym Zatoką Przygód. Animacja dla najmłodszych jest rekordzistą – wśród najchętniej oglądanych seriali w Polsce szósta seria znalazła się już po raz 20.

6 SERIAL Mroczne pożądanie Oscuro deseo 2020 2 sezony 33 min. 2020 7,1 10 8 175 ocen społeczności 2 390 chce zobaczyć gatunek Thriller kraj Meksyk twórca Leticia López Margalli obsada Maite Perroni

Erik Hayser (Sezon 2) Alma Solares, świetna prawniczka i nauczycielka uniwersytecka, wybiera się na weekend do przyjaciółki, która właśnie się rozwiodła. Tam poznaje 23-letniego Dario Guerrę i przeżywa z nim upojną noc. Po powrocie do męża i córki postanawia zapomnieć o tym "wyskoku", jednak jej życie zmienia się w piekło. Niewinna przygoda urasta najpierw do rangi gorącej pasji, a później niebezpiecznej obsesji. Przy okazji na jaw wychodzą dawne tajemnice, które łączą wszystkich śmiertelnie mocnymi więzami.

5 SERIAL Ktoś z nas kłamie One of Us Is Lying 2021 1 sezon 48 min. 2021 6,5 10 918 ocen społeczności 326 chce zobaczyć gatunek Kryminał kraj USA obsada Annalisa Cochrane

Barrett Carnahan (Sezon 1) Piątka uczniów liceum zostaje po lekcjach w ramach zawieszenia. Szybko okazuje się, że nie będzie to zwykła kara – jeden z nastolatków pada martwy, a pozostała czwórka miała powody, żeby spowodować jego śmierć. Rozpoczyna się śledztwo, które połączy bohaterów z pozornie różnych światów.

4 PROGRAM Miłość jest ślepa Love Is Blind 2020 55 min. 2020 6,4 10 3 166 ocen społeczności 274 chce zobaczyć gatunek Randkowy

Reality-show kraj USA (Sezon 2) Single, którzy chcą, by ktoś pokochał ich za to, kim są, a nie za to, jak wyglądają, decydują się zrealizować w Chicago mało standardowe podejście do randkowania i zaryzykować spędzenie reszty życia z osobą, której… nie widzieli. Uczestnicy programu odcinają się od świata zewnętrznego i rozmawiają z licznymi potencjalnymi partnerami – a gdy którejś parze uda się nawiązać więź, dochodzi do oświadczyn, po których wreszcie można ujrzeć drugą połówkę. Zaręczona para wraca do świata na zewnątrz i zaczyna planować ślub. W czasie poprzedzającym zbliżającą się wielkimi krokami ceremonię narzeczeni sprawdzają też, czy na bazie wytworzonej więzi uda im się zbudować pełnoprawny związek.

3 SERIAL Toy Boy 2019 2 sezony 8 min. 2019 6,7 10 10 439 ocen społeczności 2 287 chce zobaczyć gatunek Erotyczny

Thriller kraj Hiszpania twórcy César Benítez obsada Jesús Mosquera

Cristina Castaño (Sezon 2) Bohaterem tego hiszpańskiego serialu jest striptizer zwolniony warunkowo z więzienia po siedmiu latach odsiadki. Za kratki trafił po skazaniu za rzekome morderstwo męża swojej kochanki. Na wolności próbuje udowodnić, że to ona wrobiła go w zabójstwo.

1 SERIAL Kim jest Anna? Inventing Anna 2022 8 min. 2022 5,8 10 3 891 ocen społeczności 1 087 chce zobaczyć gatunek Dramat kraj USA twórca Shonda Rhimes obsada Anna Chlumsky

Julia Garner (Miniserial) " Kim jest Anna? " to historia ambitnej dziennikarki badającej sprawę Anny Delvey – podającej się za spadkobierczynię ogromnej niemieckiej fortuny królowej Instagrama, która bogatym nowojorczykom skradła nie tylko serca, lecz także portfele. Czy jednak Anna to rzeczywiście największa oszustka w historii Nowego Jorku, czy też po prostu współczesne ucieleśnienie wizji amerykańskiego snu? Reporterka nawiązuje z oczekującą na proces Anną słodko-gorzką relację i ściga się z czasem, by odpowiedzieć na pytanie, które stawia sobie cały Nowy Jork – kim tak naprawdę jest Anna Delvey?

Trzeci tydzień lutego upłynął pod znakiem ekranowych hitów najkrótszego miesiąca roku. " Oszust z Tindera " oraz " Kim jest Anna? " ponownie znalazły się na szczycie zestawień serialowych i filmowych. Nawet długo zapowiadana premiera najnowszej odsłony " Teksańskiej masakry piłą mechaniczną " nie była w stanie zagrozić pozycji hegemonów. Jakie tytuły przekonały do siebie polskich widzów i trafiły do grona najpopularniejszych pozycji na platformie Netflix? Przekonajcie się poniżej.Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej oscarowej ANKIECIE , w której możecie głosować na swoich faworytów. TUTAJ znajdziecie nominacje do 94. nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej . Wybierzcie najlepszych!