Ile zarabiają największe gwiazdy Marvela?

UWAGA, BĘDĄ SPOILERY!



Dziennik "The Hollywood Reporter" opublikował wczoraj interesujący artykuł poświęcony Marvelowi. Fani mogli się z niego dowiedzieć, ile zarabiają gwiazdy studia, a także kiedy rozpoczną się zdjęcia doJak nietrudno się domyślić, najlepiej opłacanym aktorem Marvela jest związany z jego uniwersum od samego początku Robert Downey Jr. Jak donosi THR, za występ wodtwórca roli Iron Mana zgarnął co najmniej 75 milionów dolarów. Z kolei za 3 dni pracy na planiena jego konto wpłynęło 5 milionów.Powodów do narzekania nie mają także Scarlett Johansson Chris Evans . Ta pierwsza zainkasuje 20 milionów dolarów za udział w przygotowywanym właśnie filmie o przygodach Czarnej Wdowy. Z kolei Thor i Kapitan Ameryka przed wejściem na plan dwóch ostatnich części "Avengers" podpisali z Marvelem nowe kontrakty, co zapewniło im wypłaty w przedziale 15-20 milionów.Biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w finale, możemy się spodziewać, że Hemsworth pojawi się także w trzecichPrace na planie widowiska mają rozpocząć się w 2020 roku. Za kamerą stanie po raz kolejny James Gunn