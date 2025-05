Chris Hemsworth gwiazdą "Szklanej pułapki, tyle że z łodzią podwodną"

Wyobraź sobie "Szklaną pułapkę" tylko z łodzią podwodną...

Zdjęcia planowane są na drugą połowę roku w Australii, gdzie będzie wtedy panować wiosna.Za kamerą widowiska stanie. Ma on już doświadczenie w tego rodzaju kinie oraz we współpracy z Amazonem. Dla Prime Video zrealizował bowiem kilka lat temu filmZa scenariusz odpowiada. Widzowie nie mieli jeszcze okazji go poznać. Jednak w Hollywood już zdążył wyrobić sobie nazwisko. Cztery jego teksty lądowały na prestiżowej Black List, czyli zestawieniu najlepszych jeszcze niezrealizowanych scenariuszy krążących po Los Angeles.będzie historią niegdyś dobrze zapowiadającego się oficera marynarki. Poprzez szantaż zostaje zmuszony do przejęcia dowództwa nad łodzią podwodną, która transportuje nielegalny ładunek. Kapitan ma bezpiecznie przeprowadzić łódź przez niebezpieczne wody międzynarodowe na zlecenie bezwzględnego gangu. Całość ma klimatem przypominać " Szklaną pułapkę ", tyle że rozgrywającą się pod wodą.Amazon planuje kinową dystrybucję filmu