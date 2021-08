Instagram przeprasza Almodóvara za usunięcie plakatu

W wieku 71 lat Pedro Almodóvar wciąż okazuje się twórcą zbyt kontrowersyjnym dla mainstreamu. Z okazji zbliżającej się światowej premiery jego najnowszego dzieła " Madres paralelas " do sieci trafił plakat filmu. Pojawił się on również na Instagramie. Nie zabawił tam jednak zbyt długo. Został usunięty z powodów regulaminowych (nagość jest na Instagramie mocno piętnowana).Kiedy autor plakatu Javier Jaén nagłośnił sprawę, Instagram zmienił zdanie i post z plakatem powrócił. Jednocześnie w komunikacie przesłanym agencji Associeted Press przedstawiciele Instagrama wyrazili szczere ubolewanie za zamieszanie, jakie zostało wywołane.Plakat, który złamał zasady panujące na Instagramie i został (czasowo) usunięty, prezentuje się następująco: Madres paralelas " swoją światową premierę będzie mieć na zbliżającym się festiwalu w Wenecji . Będzie tam walczyć o główną nagrodę, Złotego Lwa. Jest to pierwszy od 33 lat film Almodóvara , który znalazł się w konkursie głównym weneckiego festiwalu. Poprzednim były " Kobiety na skraju załamania nerwowego ".