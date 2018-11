J.K. Simmons w nowym sezonie "Veroniki Mars"

Laureat Oscara J.K. Simmons dołączył do obsady nowego sezonuGwiazda serialuwcieli się w byłego więźnia Clyde'a Pricketta, który spędził za kratkami 10 lat za wymuszenia. Teraz pracuje jako spec od brudnej roboty dla przedsiębiorcy budowlanego Big Dicka Casablancasa ( David Starzyk ), z którym poznał się jeszcze w trakcie odsiadki. Clyde jest inteligentny i niebezpieczny, a w pracy korzysta z pomocy dawnych towarzyszy spod celi.W nowych odcinkach tytułowa bohaterka ( Kristen Bell ) i jej agencja detektywistyczna spróbują rozwikłać zagadkę serii zabójstw. Ofiarami byli studenci, którzy przyjechali do miasteczka Neptune, aby zabawić się w trakcie wiosennych ferii. Trop wiedzie do miejscowych elit, które pragną pozbyć się z miasta hałaśliwych imprezowiczów nawet za cenę zniszczenia lokalnego biznesu turystycznego.Premiera odbędzie się latem na serwisie streamingowym Hulu.