BIULETYN: Elmo z "Ulicy Sezamkowej" dostanie własny show

Platforma HBO Max szykuje spin-off. Projekt nosi tytułi ma być parodią. [za: Discussing Film] Jackie Earle Haley znaleźli się w obsadzie komediodramatu. Będzie to historia telemarketera, który dla zwycięstwa w korporacyjnych zawodach jest w stanie oszukiwań potencjalnych klientów. To się w końcu obraca przeciwko niemu, kiedy jedna z jego ofiar w akcie desperacji bierze go jako zakładnika. [za: Deadline] Uzo Aduba zagra jedną z głównych ról w czwartym sezonie serialu-antologii. Akcja rozgrywać się będzie w Kansas City w latach 50. ubiegłego wieku. Jest to miejsce, w którym krzyżują się drogi dwóch imigranckich społeczności – Włochów z Europy i Afroamerykanów z południa Stanów uciekających przed rasistowskim prawem Jima Crowa. Obie poszukują spełnienia swojego amerykańskiego snu, krocząc przestępczą ścieżką. By utrzymać między sobą pokój, największe rodziny przestępcze wymieniają się swoimi najstarszymi synami. [za: Deadline] Ali Fazal dołączył do obsady filmu Kennetha Branagha . Obraz wejdzie do kin w grudniu 2020 roku. [za: The Hollywood Reporter] Eric Roberts jest scenarzystą i jedną z gwiazd kumpelskiej komedii. Aktor zagra samego siebie. Będzie to opowieść o przyjaźni łączącej bohatera z swoim kardiologiem. [za: Deadline] Sabrina Carpenter zagrają główne role w filmie. Będzie to historia Zacha Sobiecha, który stał się sławny, kiedy zmagając się z chorobą nowotworową napisał piosenkę "Clouds". Utwór stał się hitem internetu i wspiął się nawet na pierwsze miejsce w iTunes. Sam Sobiech zmarł w 2013 roku mając zaledwie 18 lat. [za: The Hollywood Reporter] Jessica Rothe zagra jedną z głównych ról w filmie. Film opowie prawdziwą historię Solomona Chau i Jenn Carter. Młoda para planowała ślub latem 2015 roku. Jednak na wiosnę Chau otrzymał informację, że jest śmiertelnie chory i umrze przed planowaną uroczystością. Dzięki zbiórce na Kickstarterze zorganizowanej przez ich przyjaciół, udało się zorganizować na szybko ślubną uroczystość w kwietniu. Chau zmarł w połowie sierpnia. [za: Deadline]