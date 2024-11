Jak chłopak z południowego Bronxu stał się legendą kina? Premiera autobiografii Ala Pacino

fragment książki



Pierwszą główną rolę filmową zagrał w 1971 roku " Narkomanach ". Do 1975 roku miał już za sobą cztery kolejne filmy – dwie części " Ojca chrzestnego ", " Serpico " oraz " Pieskie popołudnie ", które nie tylko odniosły sukces, lecz także trwale zapisały się w historii kina. Pacino był już wtedy po trzydziestce i zdążył niejedno przeżyć. Regularnie występował w teatrach awangardowych, był członkiem nowojorskiej bohemy i podejmował się różnych dorywczych prac.Wychowywała go kochająca, lecz niestabilna psychicznie matka oraz jej rodzice, ojciec natomiast porzucił rodzinę, gdy Pacino był dzieckiem. Najważniejsze lekcje odebrał jednak na ulicach Południowego Bronxu. Gdy nauczycielka dostrzegła jego talent i skłoniła go, by zdawał do słynnego nowojorskiego Liceum Sztuk Performatywnych, jego los się przesądził.to wspomnienia człowieka, który niczego nie musi się już obawiać i nie pozostało mu nic do ukrycia. Al Pacino , aktor i reżyser, to wyjątkowa postać świata amerykańskiej sceny i kinematografii. Wychowywał się na Południowym Bronksie w Nowym Jorku, uczęszczał do Liceum Sztuk Performatywnych i studiował aktorstwo w Herbert Berghof Studio pod opieką Charlesa F. Laughtona oraz w Actors Studio, gdzie jego mentorem był Lee Strasberg.Był dziewięciokrotnie nominowany do Nagrody Akademii, między innymi za filmy " Ojciec chrzestny ", " Pieskie popołudnie ", " Serpico ", " Ojciec chrzestny. Część II " oraz " Irlandczyk ". Oscara otrzymał w 1992 roku w kategorii najlepszy aktor za rolę w " Zapachu kobiety ". Dziewiętnastokrotnie nominowany do Złotych Globów, odebrał tę nagrodę cztery razy. Został także wyróżniony nagrodami Tony i Emmy (w obu przypadkach trzy nominacje i dwie nagrody). Otrzymał również prestiżową Obie Award. Pacino został wyróżniony przez Kennedy Center, jest także laureatem nagrody American Film Institute za dorobek życia. Otrzymał National Medal of Arts z rąk prezydenta Obamy i Golden Globe’s Cecil B. DeMille Award za całokształt osiągnięć.