Jake Gyllenhaal to nowy "Wykidajło"

O czym opowiada "Wykidajło"?



Obejrzyj odcinek "Na skróty" poświęcony filmowi "Wykidajło"

















To już pewne. Jake Gyllenhaal (ostatnio: " Winni ", " Ambulans ") podpisał kontrakt na występ w nowej wersji klasycznego filmu sensacyjnego " Wykidajło " z 1989 roku. Aktor zagra główną rolę. Projekt powstaje dla Amazonu.Tytułowy bohater Dalton (grany w oryginale przez Patricka Swayziego ) przybywa do małego miasteczka Jasper w stanie Missouri ze specjalnym zadaniem: ma zaprowadzić porządek w barze Double Deuce, opanowanym przez bandę zbirów. Mężczyzna po kolei pozbywa się bandziorów, ale tym samym naraża się ich przywódcy – Bradowi Wesleyowi ( Ben Gazzara ). Całe miasteczko żyje w strachu przed groźnym gangsterem, ale Dalton jest gotów do konfrontacji.Nowy film ma być luźnym remake'm oryginału. Główny bohater grany przez Gyllenhaala będzie byłym zawodnikiem UFC, który zatrudnia się jako bramkarz w nocnym klubie na Florydzie. Na miejscu odkrywa, że trafił do przybytku przestępczości, korupcji i zbrodni. I będzie musiał zrobić w nim porządek.Prace nad nowym " Wykidajłą " trwają od blisko dwóch dekad. Kilka lat temu MGM planowało powierzyć tytułową rolę mistrzyni UFC Rondzie Rousey . Później plany studia jeszcze kilkukrotnie ulegały zmianie, aż w końcu zmieniło się samo studio. Scenariusz najnowszej wersji napisali Anthony Bagarozzi Charles Mondry . Za kamera produkcji określanej przez producentów mianem "dużego, rozrywkowego kina dla wszystkich" stanie Doug Liman (" Na skraju jutra ", " Tożsamość Bourne'a ").