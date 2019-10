James Franco wykorzystywał seksualnie studentki?

Getty Images © Dimitrios Kambouris



Jeśli James Franco sądził, że problemy związane z oskarżeniami o jego niestosowne zachowanie wobec kobiet ma już za sobą, to się grubo pomylił. Właśnie złożony został przeciwko niemu pozew zbiorowy. Głównymi oskarżycielkami są dwie studentki organizowanych przez niego zajęć aktorskich: Sarah Tither-Kaplan i Toni Gaal. Franco został pozwany razem ze swoimi partnerami biznesowymi Vince'em Jolivette'em i Jayem Davisem, z którymi założył firmę produkcyjną RabbitBandini oraz szkołę aktorską Studio 4. Gwiazdor oskarżany jest o liczne przypadki molestowania seksualnego, dyskryminacji ze względu na płeć i inne przewinienia wobec setek studentów korzystających z zamkniętej już szkoły.Jak możemy dowiedzieć się z pozwu, Franco obiecywał studentkom nie tylko praktycznie szkolenia z aktorstwa, ale również udział w jego projektach filmowych. W zamian oczekiwał czeku na 300 dolarów miesięcznie od osoby, a także zgodę na "przekraczanie granic". Pod tym eufemistycznym terminem kryje się zmuszanie studentek do rozbierania się przed Franco , a nawet oddawania się czynnościom seksualnym rzekomo na potrzeby prób kamerowych, w których jednak zawsze jakimś cudem aktywnie uczestniczył gwiazdor. Nagrany materiał wideo nie był kasowany, lecz zachowywany przez Franco , który miał wyjaśniać, że osobiście "ocenić" postępy uczestniczek kursów. Kiedy jednak przychodziło do angażowania osób do rzeczywistych projektów aktora, oferty otrzymywały głównie osoby spoza szkoły lub też te z najładniejszych studentek, które zgodziły się na najbardziej ekstremalne żądania oskarżonych.Osoby, które złożyły pozew zbiorowy, domagają się od Franco i jego partnerów wypłaty odszkodowania (kwota nie została podana), przeprosin oraz zwrotu wszystkich materiałów wideo.Prawnicy aktora bagatelizują sprawę twierdząc, że jest to powtórzenie oskarżeń, które stawiane były w przeszłości i z których nic nie wynikło. Grożą również własnym pozwem, ponieważ oskarżające osoby niszczą wizerunek aktora, co może mu uniemożliwić kontynuowanie kariery.