Nowy Harlan Coben dla Netfliksa. Kto w nim zagra?

Getty Images © Stuart C. Wilson

James Nesbitt

O czym opowie serial "Run Away" według Harlana Cobena?

Serial został zaplanowany na osiem odcinków i ma opowiedzieć o losach zwyczajnej rodziny wiodącej szczęśliwe i poukładane życie. Ale kiedy z domu ucieka najstarsza córka, ojciec – Simon (w tej roli zobaczymy Nesbitta ) – staje na głowie, by odnaleźć zaginioną. W końcu się to udaje; Simon trafia na nią w parku – kompletnie bezbronną i pod wpływem narkotyków. Spotkanie przeradza się jednak w kłótnię, w konsekwencji której bohater będzie musił zagłębić się w niebezpieczny podziemny świat, co na zawsze może zniszczyć jego rodzinę.Na ekranie pojawią się także: Jon Pointing Coben będzie pełnił przy projekcie funkcję producenta.Detektyw Kat Donovan niespodziewanie spotyka w Internecie dawną miłość i zostaje wplątana w mroczny spisek.