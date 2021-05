Janelle Monáe w gwiazdorskiej obsadzie "Na noże 2"

Piosenkarka Janelle Monáe (" Antebellum ", " Homecoming ") dołączyła do obsady kontynuacji kryminalnego megahitu " Na noże ". Zdjęcia do filmu ruszają latem w Grecji.Fabuła trzymana jest na razie w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że grany przez Daniela Craiga detektyw Benoit Blanc będzie miał do rozwiązania kolejną kryminalną zagadkę.W obsadzie filmu znaleźli się także Edward Norton oraz Dave Bautista . Ich role tak jak tożsamość postaci granej przez Monáe trzymane są na razie w tajemnicy. Reżyserem oraz autorem scenariusza jest ponownie Rian Johnson Pierwsza odsłona " Na noże " trafiła do kin w 2019 roku, zarabiając na całym świecie ponad 300 milionów dolarów. Zdobyła także nominację do Oscara za scenariusz. "Na noże 2" tak jak "Na noże 3" powstanie dla platformy streamingowej Netflix.