Javier Bardem ojcem "Małej syrenki"?

Laureat Oscara Javier Bardem negocjuje rolę króla Trytona w nowej wersji DisneyowskiejJego córkę, a zarazem tytułową bohaterkę filmu zagra Halle Bailey . W złą Urszulę wcieli się Melissa McCarthy , z kolei Harry Styles negocjuje rolę księcia Eryka.Zdjęcia rozpoczną się na początku przyszłego roku. Za kamerą stanie Rob Marshall ).to inspirowana baśnią Hansa Christiana Andersena opowieść o syrence Ariel, córce władcy oceanów. Bohaterka za wszelką cenę chce trafić do świata ludzi. Działając pod wpływem emocji, zawiera układ ze złą czarownicą morską Urszulą. Zgadza się oddać swój głos i ogon w zamian za parę nóg i szansę ponownego spotkania przystojnego księcia Eryka, którego uratowała po katastrofie statku. Wkrótce Ariel odkrywa, że milczenie wcale nie jest złotem, a korzyści, które odniosła dzięki układowi z Urszulą, są co najmniej wątpliwe.Filmografię Bardema zamyka ekranizacja, która trafi do kin jesienią przyszłego roku.