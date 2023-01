Co z drugim sezonem "Wednesday"? Netflix podjął decyzję

Tak zapowiada się 2 sezon "Wednesday". Zobaczcie wideo

Ta wiadomość chyba nikogo nie zaskoczyła. Dziś Netflix oficjalnie potwierdził, że drugi sezon serialu " Wednesday " powstanie. I jeśli ufać platformie, jego premiera nastąpi jeszcze w tym roku.Jak to zwykle z platformą Netflix bywa, informacja o nowym sezonie została podana w formie teasera. W materiale wideo pojawiły się nie tylko fragmenty serialu, ale również odniesienia do fenomenu, jakim stała się na świecie " Wednesday ".Zobaczcie zresztą sami:Przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Wednesday Addams pobiera nauki w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Zobaczymy też, jak Wednesday odnajdzie się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.W rolach członków upiornego klanu Jenna Ortega (jako Wednesday ), Catherine Zeta-Jones (jako Morticia Addams ), Luis Guzmán (jako Gomez Addams ) i Isaac Ordonez (jako Pugsley Addams ). Jako wierny lokaj Lurch wystąpi George Burcea . Towarzyszyć im będą m.in. Christina Ricci Pierwszy sezon " Wednesday " jest obecnie drugim największym anglojęzycznym przebojem platformy Netflix. W ciągu pierwszych 28 dni wyświetlania oglądany był na świecie przez 1,237 mld godzin.Nieco później Netflix opublikował materiał wideo z zapowiedziami tego, co w tym roku zobaczymy na platformie. Jak zobaczycie z klipu, który znajdziecie poniżej, znalazła się w nim również " Wednesday ". Prawdopodobnie więc nowe odcinki zobaczymy pod koniec roku (pierwszy sezon miał premierę w listopadzie).