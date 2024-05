Jeremy Renner i Mila Kunis w obsadzie "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery"

Getty Images © David Livingston

Jeremy Renner i Mila Kunis w "Na noże 3"

"Glass Onion" w podcaście Mam parę uwag

O czym opowiada "Glass Onion: Film z serii »Na noże«"? Zobacz zwiastun

Wygląda na to, że dzień bez informacji o kolejnych gwiazdach w obsadzie trzeciej odsłony cyklu " Na noże " jest dniem straconym. Jak podaje blog World of Reel, Jeremy Renner dołączył do obsady filmu " Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ". Z kolei Deadline informuje, że potwierdzono udział Mili Kunis . Szczegóły fabuły trzymane są w ścisłej tajemnicy, nie wiadomo więc, jakie przypadły im role. Start zdjęć zaplanowany jest na czerwiec. Film trafi na ekrany w przyszłym roku.Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki omawiają drugą część cyklu " Na noże ", czyli film " Glass Onion ": Glass Onion: Film z serii »Na noże« " zadebiutował na festiwalu w Toronto we wrześniu 2022 roku. W grudniu tego samego roku trafił na Netfilx. Przypominamy jego zwiastun:Benoit Blanc powraca, aby rozwikłać kolejną sprawę w najnowszym kryminale Riana Johnsona . Za sprawą najnowszej przygody nieustraszony detektyw trafia do luksusowej rezydencji na pewnej greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, jest jedną z wielu zagadek. Blanc wkrótce poznaje bardzo różnorodną grupę znajomych, którzy zebrali się, jak co roku, na zaproszenie miliardera Milesa Brona. Na liście gości znaleźli się dawny partner biznesowy Milesa, Andi Brand, obecna gubernatorka stanu Connecticut, Claire Debella, odnoszący sukcesy naukowiec Lionel Toussaint, projektantka mody i była modelka, Birdie Jay, oraz jej niezawodna asystentka Peg, a także influencer Duke Cody i jego dziewczyna Whiskey.