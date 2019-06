John Krasinski i Emily Blunt w "Fantastycznej Czwórce" Marvela?

Niewiele czasu minęło od formalnego przejęcia 20th Century Fox przez Disneya, a już po sieci krążą spekulacje na temat tego, co zrobi Marvel Studios z odzyskanymi bohaterami. Ostatnio szczególnie dużo mówi się nowejJeśli wierzyć docierającym do nas z różnych stron informacjom, studio już zaczęło wstępne prace nad widowiskiem.Dzięki Geeks WorldWide wiemy, kto jest brany pod uwagę do udziału w. To małżonkowie John Krasinski ).Informację tę potwierdził następnie portal We Got This Covered. Krasinski miałby zagrać Reeda Richardsa, a Blunt Sue Storm. Jednak WGTC podkreśla, że nie są oni jedynymi kandydatami do tych ról. Niestety strona nie podała, kto jeszcze się na liście znalazł.Nie jest to pierwszy raz, kiedy Hollywood próbuje zainteresować Krasinskiego Blunt występem w komiksowym widowisku. Parę lat temu mówiło się o tym, że Warner Bros. widziało ich jako duet Arrow - Black Canary w. To, jak wiemy, nie doszło jednak do skutku.Podobno wielkim orędownikiem powstaniajest reżyser Payton Reed . Na początku tego roku ujawnił on, że kilkanaście lat temu próbował przekonać 20th Century Fox, by studio dało mu szansę nakręcenia komiksowego widowiska. Chciał zrealizować osadzoną w latach 60. opowieść a la. Wizja wytwórni była inna, czego efektem było odejście Reeda i nakręcenieprzez Tima Story'ego Ostatnio w sieci pojawiły się jednak plotki o tym, że Reed rozmawia z Kevinem Feige'em na temat nowej. Co z tych dyskusji wyniknie, zapewne wkrótce się przekonamy.