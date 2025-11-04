Newsy Filmy Inne Oto najseksowniejszy mężczyzna 2025 roku
Oto najseksowniejszy mężczyzna 2025 roku

źródło: Getty Images
autor: Cindy Ord
Jak co roku magazyn "People" wybrał "najseksowniejszego żyjącego mężczyznę na świecie". W 2025 na ów zaszczytny tytuł zasłużył zdaniem redakcji znany m.in. z "Bridgertonów", "Wicked" oraz "Jurassic World: Odrodzenia" Jonathan Bailey.    

Jonathan Bailey: potrafię docenić wartość bycia seksownym mężczyzną



Do ogłoszenia doszło w poniedziałkowy wieczór w programie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". To życiowe osiągnięcie - stwierdził Bailey - Chcę powiedzieć, Jimmy, że bardzo ci dziękuję, że odmówiłeś przyjęcia tego tytułu, abym to ja mógł tu być.



Angielski aktor przyznał, że o przyznaniu mu tytułu dowiedział się na początku 2025 roku, gdy występował w teatralnej adaptacji "Ryszarda II" Szekspira.  Jedyną rzeczą bardziej szaloną niż granie w "Ryszardzie II" było zaproszenie do tego grona - powiedział Bailey - Jestem zachwycony, że magazyn "People" zdecydował się przyznać ten tytuł komuś, kto naprawdę potrafi docenić wartość bycia seksownym mężczyzną. Aktor odniósł się w ten sposób do faktu, iż jest pierwszym w historii zadeklarowanym gejem wyróżnionym przez "People".   




Magazyn przyznaje tytuł "najseksowniejszego żyjącego mężczyzny" od 1985 roku. Pierwszym laureatem tego wyróżnienia był Mel Gibson. Rok temu "People" uhonorowało Johna Krasińskiego. W poprzednich latach najseksowniejszymi mężczyznami zostali m.in. Patrick Dempsey, Chris Evans, Paul Rudd, Michael B. Jordan i John Legend.

Zwiastun filmu "Jurassic World: Odrodzenie"



