Oto najseksowniejszy mężczyzna 2025 roku

Jak co roku magazyn "People" wybrał "najseksowniejszego żyjącego mężczyznę na świecie". W 2025 na ów zaszczytny tytuł zasłużył zdaniem redakcji znany m.in. z "Bridgertonów", "Wicked" oraz "Jurassic World: Odrodzenia" Jonathan Bailey.
Jonathan Bailey: potrafię docenić wartość bycia seksownym mężczyzną
Do ogłoszenia doszło w poniedziałkowy wieczór w programie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". To życiowe osiągnięcie
- stwierdził Bailey - Chcę powiedzieć, Jimmy, że bardzo ci dziękuję, że odmówiłeś przyjęcia tego tytułu, abym to ja mógł tu być.
Angielski aktor przyznał, że o przyznaniu mu tytułu dowiedział się na początku 2025 roku, gdy występował w teatralnej adaptacji "Ryszarda II" Szekspira. Jedyną rzeczą bardziej szaloną niż granie w "Ryszardzie II" było zaproszenie do tego grona
- powiedział Bailey
- Jestem zachwycony, że magazyn "People" zdecydował się przyznać ten tytuł komuś, kto naprawdę potrafi docenić wartość bycia seksownym mężczyzną.
Aktor odniósł się w ten sposób do faktu, iż jest pierwszym w historii zadeklarowanym gejem wyróżnionym przez "People".
Magazyn przyznaje tytuł "najseksowniejszego żyjącego mężczyzny" od 1985 roku. Pierwszym laureatem tego wyróżnienia był Mel Gibson
. Rok temu "People" uhonorowało Johna Krasińskiego
. W poprzednich latach najseksowniejszymi mężczyznami zostali m.in. Patrick Dempsey
, Chris Evans
, Paul Rudd
, Michael B. Jordan
i John Legend
.
Zwiastun filmu "Jurassic World: Odrodzenie"