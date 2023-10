Gwiazda Marvela stanie przed sądem. Sąd odrzucił wniosek obrony

Jonathan Majors. O co oskarża go nowojorska prokuratura?

Jonathan Majors. Przyszłość gwiazdy Marvela w rękach sądu

Zwiastun 2. sezonu serialu "Loki"

Według prokuratury problemy pomiędzy sprawcą Jonathanem Majorsem i ofiarą Grace Jabbari zaczęły się w samochodzie. Kobieta miała zauważyć, że aktor czytał wiadomość tekstową "Chciałabym cię teraz całować". Jabbari chciała wyrwać mu telefon. Ten jednak złapał ją za rękę, wykręcił ją i uderzył. Kiedy kobieta opuściła samochód, miał ją chwycić i brutalnie pchnąć do wnętrza pojazdu.Obrona Majorsa zaprzecza opisowi wydarzeń, jaki przedstawia prokuratura. W ich wersji toAktor wyłącznie bronił się. I to on miał też wykonać jeden z telefonów na numer alarmowy. Według obrony zrobił to, ponieważW czerwcu prawnicy aktora złożyli kontrpozew przeciwko Jabbari, czego skutkiem było wystawienie przez nowojorską polucję I-Card (dokument, na podstawie którego można aresztować osobę). Jonathan Majors ma być jedną z najważniejszych osób najnowszej fazy kinowego uniwersum Marvela . Został wprowadzony w widowisku, gdzie wcielił się w postać Kanga . To następca Tanosa jako przeciwnik superbohaterów Marvela Marvel na razie stoi za aktorem. Studio nie zdecydowało się na zmiany w serialu, w którego drugim sezonie Kang się pojawia. Jednak postawa wytwórni może ulec zmianie, jeśli sprawa sądowa zakończy się nie po myśli aktora. Kang Majors mają odegrać ważną rolę w widowiskach