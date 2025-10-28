Newsy Filmy Josh Hartnett będzie rabusiem w reality show u twórcy "Zombie SS"
Do sieci trafiła informacja, że Josh Hartnett zagra główną rolę w thrillerze akcji "All Day & All Night" nad którym pracują scenarzysta i reżyser Tommy Wirkola ("Dzika noc", "Zombie SS") oraz współautor scenariusza John Niven

O czym opowie "All Day & All Night"?



GettyImages-2164873518.jpg Getty Images © David Benito


Głównym bohaterem filmu będzie grany przez Hartnetta Billy Davies - były rabuś, który próbuje żyć uczciwie. Gdy jego córka dostaje się na Harvard, mężczyzna decyduje się na ostatni napad, by zdobyć pieniądze na czesne. Skok jednak kończy się katastrofą – Billy i jego ekipa przypadkowo trafiają na plan upadającego reality show. Teraz muszą pozostać na antenie wystarczająco długo, by wymyślić plan ucieczki zarówno przed policją, jak i mafią, podczas gdy producenci programu desperacko próbują podnieść oglądalność i uniknąć zniknięcia z anteny.

Produkcją zajmie się XYZ Films wraz z Wirkolą oraz Hartnettem"All Day & All Night" zostanie sfinansowane przy wsparciu funduszu IPR.VC, a jego światowa sprzedaż ruszy podczas American Film Market (AFM) w listopadzie. Zdjęcia planowane są na 2026 rok.

Hartnetta w ostatnich latach mogliśmy oglądać m.in. w filmach "Pułapka" i "Oppenheimer" oraz serialu "The Bear". Aktualnie kończy pracę nad filmem "Verity". Wirkola z kolei pracował na planie kontynuacji "Dzikiej nocy", która ma trafić na ekrany w grudniu 2026 roku. Twórca w oświadczeniu przekazał, że odkąd pamięta, był fanem Hartnetta i nie może się doczekać ich współpracy. 

"Dzika noc" - zwiastun



