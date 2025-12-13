Jeden koniec to za mało. 10 seriali, które wróciły po latach

– Co było dalej? – kiedy kończysz oglądać dobry serial, to pierwsze pytanie, jakie przychodzi do głowy. Wielokrotnie sami dopisywaliśmy sobie dalsze losy swoich ulubionych postaci, których sezony na antenie dobiegły końca. Ale czasem fantazje mają możliwość spotkać rzeczywistość. W tym rankingu przyglądamy się zarówno produkcjom, które skończyły się przedwcześnie, jak i dziełom z pełnoprawnymi finałami. Wszystkie dostały swój kolejny epilog, pokazując, że dla opowieści prosto z ekranu istnieje jeszcze życie po życiu.
TOP 10: seriale, które powróciły po latach z nowymi odcinkami
Początki jednego z najbardziej uwielbianych seriali brytyjskich sięgają jeszcze lat 60. XX. wieku. Emisja trwała do roku 1989, kiedy BBC postanowiło przerwać produkcję. Po ponad 15 latach (i jednym nieudanym reboocie w postaci filmu telewizyjnego) "Doktor" wrócił na ekrany. Twórcą nowej wersji serialu jest scenarzysta Russell T. Davies, który nadał mu nieco bardziej współczesny ton, a teraz, po kilku latach absencji wrócił do pisania kolejnych odcinków. Razem z premierą najświeższej odsłony serialowi zaczęło przybywać fanów, którzy z oddaniem śledzili dalsze losy show. Produkcja może pochwalić się siecią fandomów rozciągającą się na cały świat i rozpoznawalnością wykraczającą daleko poza kulturę brytyjską. Łącznie wyemitowano 41 sezonów produkcji, a w tytułowego Doktora wcieliło się 14 aktorów.
Pierwszy sitcom na tej liście rozpoczął emisję jeszcze w latach 90. Tytułowi bohaterowie – Will i Grace – to przyjaciele z Nowego Jorku. Losy prawnika oraz dekoratorki wnętrz szybko zyskały sympatię widzów. Produkcja była przełomowym dziełem amerykańskiej popkultury, najpierw krytykowanym za stereotypy dotyczące postaci homoseksualnych, a później cieszącym się z dziesiątek nagród (w tym 18 statuetek Emmy). Rolę w przywróceniu serialu na ekrany odegrały… nadchodzące wybory prezydenckie. Obsada z Erikiem McCormackiem i Debrą Messing powróciła po dekadzie od emisji ostatniego odcinka w specjalnym programie przypominającym o głosowaniu. Zaraz później stacja NBC zdecydowała się zrealizować dziewiąty, a potem także dziesiąty i jedenasty sezon. Przegrywając walkę o zainteresowanie widzów, ostateczny koniec serialu nadszedł w 2020 roku.
Fani "Seksu w wielkim mieście" pozostali oddaną grupą, która umiała wesprzeć nawet zjechany przez krytykę drugi film kinowy. Zamiast kolejnego dochodowego pełnego metrażu nastała… cisza. Podsycane plotkami o konflikcie między gwiazdami doniesienia o kolejnym scenariuszu ze świata bogatych mieszkanek Nowego Jorku szybko nabrały tempa. Ostatecznie owocem tego projektu okazał się serial "I tak po prostu…" – z jednej strony tematyczna kontynuacja poprzedniego dzieła, z drugiej uboższa o Kim Cattrall w obsadzie. W momencie premiery produkcja była najpopularniejszym debiutem na HBO Max (dopiero potem przegonił ją "Ród smoka"). Ponownie, mieszane opinie nie przeszkodziły w dobrych wynikach oglądalności. Serial doczekał się finału w sierpniu tego roku.
Perspektywa powrotu do lubianych postaci zawsze wydaje się kusząca. Powracająca w roli showrunnerki Amy Sherman-Palladino zdecydowała obrać niecodzienną drogę – na przestrzeni czterech odcinków o metrażu godnym filmu kinowego zawrzeć rok z życia Rory (Alexis Bledel), Lorelai (Lauren Graham) i Emily (Kelly Bishop). Całość nie rozgrywa się już na przełomie wieków, ale dekadę później. Od tego czasu w Stars Hollowwydarzyło się już całkiem sporo. "Kochane kłopoty: rok z życia" to w zasadzie kronika tych najtrudniejszych zmian; momentów, gdy losy głównych bohaterek wchodzą w fazę kolejnych prób. Mimo czasowego przesunięcia serial chwalono za uchwycenie ducha oryginału, choć, pomimo pozytywnego odbioru, produkcja nie wróciła z kolejnym sezonem.
W domu Kitty i Reda Formanów nigdy nie było spokojne. Nawet już jako leciwi emeryci nie mogą zaznać odpoczynku od ciągłych młodzieżowych krzyków i rabanu. Ich dorosłe dzieci dawno opuściły ich dom, ale teraz na wakacje przyjeżdżają wnuki. "Różowe lata 90." opowiadają o tym momencie chaosu, wpisanym w kolejną, z dzisiejszej perspektywy nostalgiczną dekadę. Prócz Debry Jo Rupp i Kurtwooda Smitha do obsady powróciło większość obsady oryginalnego serialu emitowanego w latach 1998-2006. Do obiegu weszły dwa sezony serialu, a w październiku 2024 ogłoszono skasowanie show. Dotąd nie pojawiły się informacje, aby inna stacja albo platforma wykupiła prawa do kontynuowania przygód kolejnego pokolenia nastolatków.
"Bogaci bankruci" pozostają w gronie seriali, których potężne problemy z produkcją kolejnych sezonów wpłynęły na jakość całego dzieła. O ile pierwsze trzy serie powstawały w normalnym trybie, kłopoty nadeszły jeszcze w trakcie emisji (jak okazało się potem) ostatnie serii stworzonej dla Foxa. Stacja nie chciała kontynuować produkcji, a przeniesienie do Showtime zablokował twórca Mitchell Hurwitz. Wydawało się, że "Arrested Development" to już przeszłość. Lecz w 2012 ekipa znowu stanęła na planie zdjęciowym. Czwarty, wyczekiwany sezon nie spodobał się widzom do tego stopnia, że jego fragmentaryczną narrację musiano uporządkować w montażu. Ułożoną chronologicznie, nową wersję całej serii nazwano "Remix: Fateful Consequences". Nie przekreśliło to dalszych planów Netfliksa. Streamingowy gigant wyprodukował jeszcze kolejne 16 odcinków.
Po pięciu sezonach przygód Muldera i Scully twórcy serialu przenieśli duet agentów na wielki ekran w filmie "Z archiwum X: Pokonać przyszłość". Do swojego planu wrócili też na koniec dziewiątej serii odcinków, lecz średnie przyjęcie "Z archiwum X: Chcę wierzyć" zamknęło opowieści szanse na dalszy rozwój. Plotki o powrocie show co jakiś czas podsycały jego gwiazdy, aż w końcu w styczniu 2016 do roboty ponownie zabrali się ulubieni spece od spraw niewyjaśnionych. Gratka dla fanów nie przyciągnęła przed ekrany wielkiej publiki. Nowe "Z archiwum X" nie wytrzymało naporu współczesnego rynku i zamiast trwać jako na antenie jako legenda, znowu trafiło do otchłani przeszłości. Do zakończenia produkcji po 11. sezonie przyczyniła się też decyzja Gillian Anderson, która zapowiedziała kontynuowanie kariery bez postaci Dany Scully. Przyszłość oryginalnego serialu pozostaje niepewna, natomiast zapowiedzianym rebootem zajmuje się obecnie reżyser "Grzeszników" Ryan Coogler.
Po ponad 50 latach od premiery "Czterdziestolatek" pozostaje legendarnym serialem polskiej telewizji. Jego kontynuacja o podtytule "Dwadzieścia lat później" również zapisała się złotymi zgłoskami w historii rodzimego przemysłu – w końcu przypadki kontynuowania produkcji na mały ekran po latach to raczej domena współczesności. Jednak zespół twórców z Jerzym Gruzą na czele stwierdził, że losy inżyniera Karwowskiego zasługują na kolejne rozwinięcie. Tym razem zmieniła się nie tylko data, ale i ustrój polityczny. Zajadła satyra wchodzi do nowej rzeczywistości: młodego kapitalizmu, zmian ustrojowych i ludzi próbujących dostosować się do raptownie przepoczwarzającego się dzisiaj. Nie brakuje głosów mówiących, że młodszej odsłonie nie brakuje niczego do kultowego oryginału. O ciągłość zadbała obsada z Andrzejem Kopiczyńskim i Anną Seniuk powracającymi do swoich ról.
Do uzupełnienia tej listy o kolejne tytuły walnie przyczynił się Netflix. To właśnie platforma streamingowa w 2014 roku doszła do porozumienia z Warner Bros. na produkcję kolejnego sezonu uwielbianego sitcomu z lat 90. Pierwszy odcinek "Pełniejszej chaty" wyemitowano w lutym 2016. Tak jak oryginał, również nowa seria skupiała się na dorosłym, który samotnie wychowuje trójkę dzieci. Tym razem to dzieciaki z "Pełnej chaty" – D.J. (Candace Cameron) i Stephanie (Jodie Sweetin) – muszą wcielić się w mentorów dla młodszych. Z członków oryginalnej obsady na ekranie nie pojawiły się jedynie Mary-Kate i Ashley Olsen, które wcielały się w trzecią z sióstr, Michelle. Od początku emisji nowego sezonu jego odbiór był daleki od pozytywnego. Ale i tak produkcja doczekała jednak aż pięciu odsłon. Ostatnią zakończono w 2020 roku.
Ostatnie wielkie dzieło w karierze Davida Lyncha jest godne tego miana – zyskało bowiem status jednego z najlepszych seriali XXI wieku. Co ważniejsze, to kontynuacja uwielbianego "Miasteczka Twin Peaks", którego produkcję przerwano 25 lat wcześniej. Osiemnaście odcinków ukazało się w 2017 roku, wstrząsając pokoleniem pamiętającym pierwsze dwa sezony serialu. Lynch i Mark Frost ponownie pokazali coś, czego nie spodziewał się chyba nikt – produkcję na granicy eksperymentu i klasycznej opowieści, celowo opóźniającą akcję, grającą z oczekiwaniami i tropami. Wiedzione przez unikatowy humor i absurd "Twin Peaks" przyciąga przede wszystkim jako wizjonerskie dzieło ludzi, którzy postanowili zerwać z formułą serialu telewizyjnego. Serial był wyjątkowym wydarzeniem pod każdym względem – napisanie scenariusza i wyprodukowanie odcinków zajęło aż 4,5 roku. Widzowie oczekiwali odpowiedzi na niezliczone tajemnice, które krył w sobie świat przedstawiony. Po seansie finałowego sezonu dostali jeszcze więcej znaków zapytania.