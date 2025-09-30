Newsy Seriale Inne Josh Hartnett trafił do szpitala
Josh Hartnett trafił do szpitala

źródło: Getty Images
autor: John Lamparski
Jak donoszą amerykańskie media, aktor Josh Hartnett na krótko trafił do kanadyjskiego szpitala. To pokłosie wypadku samochodowego.

Wypadek samochodowy z udziałem Josha Hartnetta



Choć do zdarzenia doszło w ubiegły czwartek, to media dopiero teraz informują o zdarzeniu. 

Wypadek miał miejsce w St. Johns na wyspie Nowa Fundlandia. Josh Hartnett był pasażerem i wracał właśnie z planu zdjęciowego, kiedy samochód zderzył się z pojazdem należącym do Królewskiej Policji. 

Zarówno kierowca jak i Hartnett zostali przewiezieni do szpitala. Po wykonaniu badań kontrolnych zostali wypuszczeni. Obrażenia nie były zbyt poważne.

Na razie nie są znane okoliczności wypadku.

02.jpg Getty Images © Ernesto Ruscio


Co robi Josh Hartnett na Nowej Fundlandii?



Josh Hartnett przebywa w St. Johns w związku z pracami nad nowym serialem platformy Netflix. Aktor jest gwiazdą projektu oraz jednym z producentów wykonawczych.

Akcja niezatytułowanego miniserialu będzie się toczyć w odosobnionym miasteczku w Nowej Fundlandii. Hartnett wcieli się w zgorzkniałego rybaka, którego styl życia nie przystaje do współczesnych czasów. Gdy społeczność zaczynają terroryzować tajemnicze morskie stwory, to właśnie on stanie w jej obronie.

Całość ma liczyć sześć odcinków.

