Josh Hartnett trafił do szpitala

Jak donoszą amerykańskie media, aktor Josh Hartnett na krótko trafił do kanadyjskiego szpitala. To pokłosie wypadku samochodowego.
Wypadek samochodowy z udziałem Josha Hartnetta
Choć do zdarzenia doszło w ubiegły czwartek, to media dopiero teraz informują o zdarzeniu.
Wypadek miał miejsce w St. Johns na wyspie Nowa Fundlandia. Josh Hartnett był pasażerem i wracał właśnie z planu zdjęciowego, kiedy samochód zderzył się z pojazdem należącym do Królewskiej Policji. Zarówno kierowca jak i Hartnett zostali przewiezieni do szpitala.
Po wykonaniu badań kontrolnych zostali wypuszczeni. Obrażenia nie były zbyt poważne.
Na razie nie są znane okoliczności wypadku.
Getty Images © Ernesto Ruscio
Co robi Josh Hartnett na Nowej Fundlandii? Josh Hartnett
przebywa w St. Johns w związku z pracami nad nowym serialem platformy Netflix
. Aktor jest gwiazdą projektu oraz jednym z producentów wykonawczych.
Akcja niezatytułowanego miniserialu będzie się toczyć w odosobnionym miasteczku w Nowej Fundlandii. Hartnett
wcieli się w zgorzkniałego rybaka, którego styl życia nie przystaje do współczesnych czasów. Gdy społeczność zaczynają terroryzować tajemnicze morskie stwory, to właśnie on stanie w jej obronie.
Całość ma liczyć sześć odcinków.
Zwiastun filmu "Zabójczy lot", najnowszego projektu z udziałem Josha Hartnetta