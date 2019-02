Judd Apatow szykuje biografię komika Pete'a Davidsona

Getty Images © Alberto E. Rodriguez

Studio Universal Pictures ogłosiło datę premiery nowego filmu Judda Apatowa . Na razie niezatytułowany projekt trafi do kin 19 czerwca 2020.Będzie to biograficzna komedia. Bohaterem filmu ma być Pete Davidson , który stracił ojca strażaka w wieżach WTC, zaczął występować jako komik w wieku 16 lat, a jako dwudziestolatek dołączył do zespołuScenarzystami filmu są Apatow Davidson i Dave Sirus. Davidson wystąpił w epizodycznej roli ww reżyserii Apatowa Zdjęcia ruszają latem w Nowym Jorku.