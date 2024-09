Kathy Bates kończy karierę. "To mój ostatni taniec"

Co Kathy Bates powiedziała o końcu kariery?

Getty Images © Alberto E. Rodriguez

Zobacz zwiastun filmu "Sprawa rodzinna" z rolą Kathy Bates

Takie decyzje zawsze zaskakują - zwłaszcza, że znana ze swoich magnetycznych wcieleń Bates w ostatnim czasie regularnie pojawiała się w filmach i serialach - ostatnio chociażby w filmie " Sprawa rodzinna " z Nicole Kidman Zaciem Efronem w rolach głównych. W wywiadzie dla New York Timesa Bates wyjawiła, że w rzeczywistości była skłonna przejść na emeryturę już wcześniej. Jednak w styczniu 2024 jej agenci wysłali jej scenariusz " Matlocka " - remake'u klasycznego prawniczego dramatu sądowego z lat 80, na którego realizację Bates zareagowała niezwykle entuzjastycznie.- powiedziała o serialu dziennikarzom New York Timesa.W dalszej części wywiadu aktorka zaczęła rozwodzić się nad zawłaszczającą siłą aktorstwa, która jest w stanie odebrać czas, spokój i prywatność.- o pochłaniającej wszystko naturze zawodu powiedziała Bates Nadchodzący " Matlock " to remake kultowego serialu prawniczego z lat 80. Serial opowiadać będzie o powrocie błyskotliwej prawniczki do prestiżowej kancelarii po osiągnięciu zawodowych sukcesów w młodości. W serialu obok Bates zagra m.in. Jason Ritter Beau Bridges . Showrunnerką serialu zostanie Jennie Snyder Urman (" Jane the Virgin ").