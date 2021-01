Keira Knightley mówi "nie" scenom rozbieranym

Goszcząc w podcaście Chanel Connects, Keira Knightley ujawniła, że odmawia udziału w reżyserowanych przez mężczyzn filmach wymagających od niej występowania toples bądź w scenach erotycznych. Aktorka dba o to, by każdy podpisywany przez nią kontrakt na rolę zawierał klauzulę o braku ekranowej nagości.W rozmowie z reżyserką Lulu Wang oraz dziennikarką Diane Solway gwiazda " Piratów z Karaibów " wyznała, że czułaby się dziś niekomfortowo, grając bez ubrania w filmie obrazującym męskie spojrzenie na nagość i seks.- stwierdziła Knightley W przeszłości Knightley zdarzało się występować w scenach "bezkostiumowych". Nie wspomina ich jednak z sentymentem. Dlatego dziś rozważyłaby rozebranie się na planie tylko wtedy, gdyby za kamerą stała kobieta. Ponadto film musiałby być opowieścią o doświadczeniu macierzyństwa i akceptowaniu ciała. Knightley zaczęła karierę w świecie kina jako dziecko. Ma na koncie kilkadziesiąt ról filmowych, w tym udział w tak głośnych produkcjach jak " Piraci z Karaibów ", " Pokuta ", " To właśnie miłość ", " Duma i uprzedzenie " oraz " Gra tajemnic ". Za udział w dwóch ostatnich otrzymała nominacje do Oscara.