Oto Keira Knightley na tropie Dusiciela z Bostonu

W sieci zadebiutowały pierwsze zdjęcia z thrillera "Boston Strangler". Gwiazdami produkcji, która opowie o dziennikarskim śledztwie w sprawie mordercy znanego jako Dusiciel z Bostonu, są Keira Knightley (" Cicha noc ") i Carrie Coon (" Pozłacany wiek "). Poznaliśmy też datę premiery filmu, który w Polsce będzie dostępny na platformie Disney+.Punktem wyjścia dla filmu będzie historia Dusiciela z Bostonu - seryjnego zabójcy, który w latach 60. zabił trzynaścioro kobiet. Knightley gra Lorettę McLaughlin, dziennikarkę gazety "Record American", która jako pierwsza pisze o mordercy i nadaje mu przydomek. Gdy dochodzi do kolejnych morderstw, Loretta próbuje ciągnąć dalej śledztwo przy wsparciu koleżanki Jean Cole ( Coon ). Pracę utrudnia im jednak męski establishment. Dziennikarki kontynuują dochodzenie mimo rosnącego ryzyka.Za kamerą stanął Matt Ruskin (" Boss ", " Crown Heights "), który napisał również scenariusz. W obsadzie są ponadto Alessandro Nivola Chris Cooper . Wśród producentów znaleźli się m.in. Ridley Scott Film będzie miał premierę 17 marca. W USA zadebiutuje na platformie Hulu, w Ameryce Łacińskiej na Star+, a w pozostałych krajach na Disney+. Keirę Knightley mogliśmy ostatnio zobaczyć w filmie " Cicha noc ". Oto jego zwiastun:Filmowi towarzyszyć będzie trzyodcinkowy podcast przygotowany przez ABC Audio, dział ABC News. Będzie on dostępny za darmo na wszystkich podcastowych platformach jeszcze przed premierą "Boston Strangler". Poprowadzi go nagradzany reporter Dick Lehr, były dziennikarz "Boston Globe", który znał McLaughlin i sam pisał o sprawie dusiciela. Audycja zgłębi okoliczności sprawy, przybliży sylwetki ofiar i odpowie na pytanie, czemu seria zbrodni sprzed pół wieku wciąż jest przedmiotem fascynacji.