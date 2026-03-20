Kevin Spacey dogadał się z oskarżycielami. Proces w Londynie wstrzymany

Do sieci trafiła informacja, że Kevin Spacey zawarł ugodę z trzema mężczyznami, którzy oskarżyli go o napaści na tle seksualnym. Jak podaje BBC News, planowany na październik proces cywilny przed londyńskim sądem został wstrzymany po osiągnięciu porozumienia między stronami.
Szczegóły sprawy
Pozwy złożyło trzech mężczyzn, którzy twierdzili, że zniesławiony aktor dopuścił się wobec nich nadużyć w latach 2000–2013. Jeden z nich utrzymywał, że był molestowany wielokrotnie na przestrzeni kilku lat, inny wskazywał na konsekwencje psychiczne i finansowe po rzekomym incydencie z 2008 roku.
Sprawa jednego z oskarżycieli została wcześniej zawieszona w związku z postępowaniem karnym przeciwko aktorowi. W lipcu 2023 roku Spacey
został jednak uniewinniony od dziewięciu zarzutów o przestępstwa seksualne w osobnym procesie w Londynie.
Jednym z oskarżycieli był Ruari Cannon
, który pojawił się także w dokumencie "Spacey: Bez maski
". Twierdził, że aktor miał go niewłaściwie dotykać podczas przyjęcia po premierze spektaklu w londyńskim Old Vic w 2013 roku. Spacey
odrzucał te zarzuty, nazywając je absurdalnymi. Aktor konsekwentnie zaprzecza zresztą wszystkim oskarżeniom. Po emisji dokumentu napisał w mediach społecznościowych, że za każdym razem, gdy miał możliwość obrony, zarzuty nie wytrzymywały konfrontacji z dowodami. Przyznał też, że w przeszłości bywał zbyt wylewny w kontaktach fizycznych, ale nigdy nikogo nie molestował.
Szczegóły ugody nie zostały ujawnione.
"Spacey: Bez maski" - zwiastun