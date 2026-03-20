Filmy / Inne

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kevin+Spacey+zawar%C5%82+ugod%C4%99+z+Ruarim+Cannonem+i+pozosta%C5%82ymi+oskar%C5%BCycielami.+Londy%C5%84ski+proces+wstrzymany-165708
Kevin Spacey dogadał się z oskarżycielami. Proces w Londynie wstrzymany
źródło: Getty Images
autor: Stephane Cardinale - Corbis
Do sieci trafiła informacja, że Kevin Spacey zawarł ugodę z trzema mężczyznami, którzy oskarżyli go o napaści na tle seksualnym. Jak podaje BBC News, planowany na październik proces cywilny przed londyńskim sądem został wstrzymany po osiągnięciu porozumienia między stronami.

Szczegóły sprawy



GettyImages-2233352930.jpg Getty Images © Aldara Zarraoa


Pozwy złożyło trzech mężczyzn, którzy twierdzili, że zniesławiony aktor dopuścił się wobec nich nadużyć w latach 2000–2013. Jeden z nich utrzymywał, że był molestowany wielokrotnie na przestrzeni kilku lat, inny wskazywał na konsekwencje psychiczne i finansowe po rzekomym incydencie z 2008 roku.

Sprawa jednego z oskarżycieli została wcześniej zawieszona w związku z postępowaniem karnym przeciwko aktorowi. W lipcu 2023 roku Spacey został jednak uniewinniony od dziewięciu zarzutów o przestępstwa seksualne w osobnym procesie w Londynie.

Jednym z oskarżycieli był Ruari Cannon, który pojawił się także w dokumencie "Spacey: Bez maski". Twierdził, że aktor miał go niewłaściwie dotykać podczas przyjęcia po premierze spektaklu w londyńskim Old Vic w 2013 roku. Spacey odrzucał te zarzuty, nazywając je absurdalnymi. Aktor konsekwentnie zaprzecza zresztą wszystkim oskarżeniom. Po emisji dokumentu napisał w mediach społecznościowych, że za każdym razem, gdy miał możliwość obrony, zarzuty nie wytrzymywały konfrontacji z dowodami. Przyznał też, że w przeszłości bywał zbyt wylewny w kontaktach fizycznych, ale nigdy nikogo nie molestował.

Szczegóły ugody nie zostały ujawnione.

"Spacey: Bez maski" - zwiastun



Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

3 komentarze
3 komentarze
5 komentarzy
17 komentarzy
