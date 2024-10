Nowy spin-off "Teorii wielkiego podrywu": kto powróci na ekrany?

"Teoria wielkiego podrywu" – nowy spin-off w przygotowaniu

Kevin Sussman , czyli serialowy Stuart Bloom, właściciel sklepu z komiksami

Brian Posehn , który wcielił się w Berta Kibblera, profesora geologii pracującego w Caltech

Lauren Lapkus jako Denise, dziewczyna Stewarta i sprzedawczyni w jego sklepie

O serialach "Teoria wielkiego podrywu" i "Młody Sheldon"

Według plotekWstępne umowy na powrót do swoich ról podpisali już aktorzy znani z " Teorii wielkiego podrywu ":. Obecnie powstaje jego scenariusz. Nie wiadomo jednak, czy aktorzy, którzy podpisali umowy gwarantujące ich dostępność w przypadku rozpoczęcia zdjęć, będą jedynymi powracającymi do swoich ról. Jednak ich zaangażowanie może zapowiadać, że akcja show będzie orbitowała wokół sklepu z komiksami.Fani " Teorii " będą mogli zobaczyć niedługo kolejny serial z uniwersum. " Georgie And Mandy’s First Marriage " będzie kontynuacją " Młodego Sheldona ", zakończonego w maju tego roku prequela i spin-offu oryginalnego serialu. W USA premierę pierwszego odcinka zaplanowano na 17 października.Bohaterami pierwszego sezonu serialu byli zdolni fizycy Leonard i Sheldon, którzy mają kłopot z relacjami damsko-męskimi. Muszą skonfrontować się ze swoimi słabościami, gdy do mieszkania naprzeciwko wprowadza się piękna Penny. Wraz z kolejnymi sezonami obsada serialu rozszerzała się o kolejne nazwiska. Gdy serial kończył się po swoim 12 sezonie, w 2019 roku, jego gwiazdami byli Jim Parsons Po dekadzie od premiery pierwszego odcinka serialu, stacja CBS wyemitowała nową produkcję z uniwersum. " Młody Sheldon " opowiada historię dziewięcioletniego Sheldona Coopera ( Iain Armitage ), który jest niezwykle utalentowanym, bardzo bystrym, ale także dość bezbronnym i naiwnym chłopcem. Dorastanie we wschodnim Teksasie nie jest dla niego łatwe – w świecie, w którym królują sport i kościół, bycie matematycznym geniuszem zdaje się jeszcze bardziej komplikować i tak trudny czas dorastania.