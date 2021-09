Kinowy hit "Tenet" już w HBO GO!

Wrzesień przyniósł ze sobą bogatą ofertę filmową HBO GO. Jednym z kinowych hitów, które możecie już obejrzeć jest " Tenet ", czyli nagrodzony Oscarem za efekty specjalne kolejny film science fiction Christophera Nolana . Jego główny bohater uzbrojony tylko w jedno słowo, Tenet, podróżuje przez mroczny świat międzynarodowego szpiegostwa, aby walczyć o ocalenie ludzkości. Jego misja okazuje się wykraczać poza czas rzeczywisty.Agent CIA ( John David Washington ) zwany Protagonistą, pewnego dnia zostaje zwerbowany do tajemniczej organizacji Tenet. Jego głównym zadaniem staje się wytropienie niebezpiecznych ludzi powiązanych z technologią służącą do manipulacji czasem. Nietypowa podróż bohatera przez mroczny świat międzynarodowego szpiegostwa ma pozwolić uratować ludzkość przed zbliżającą się kolejną wojną. Czy Protagonista opanuje sztukę inwersji czasu na czas i zapobiegnie najgorszemu scenariuszowi?Z każdym miesiącem kolekcja HBO GO powiększa się o nowe tytuły. Aktualnie w ofercie znajduje się ponad 800 filmów i ponad 300 seriali.