Na bogato! Ile kosztować będą 4 filmy o The Beatles?

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest niezwykle ambitna biografia zespołu The Beatles. Teraz dowiedzieliśmy się, ile Sony gotowe jest wydać na produkcję.
Najdroższa muzyczna biografia w historii?
Informacje na temat budżetu pochodzą od Matta Belloniego z portalu Puck. Otóż twierdzi on, że budżet każdego z filmów Sama Mendesa o The Beatles będzie wynosił około 100 milionów dolarów
. Ponieważ Mendes
planuje cztery filmy, to w sumie Sony planuje wydać w okolicach 400 milionów dolarów
.
Jeśli kwota ta się potwierdzi, to będzie to rzecz jasna najdroższa muzyczna biografia w historii. Z drugiej strony 400 milionów dolarów na 4 filmy nie wydaje się aż tak gigantycznym wydatkiem, kiedy przypomnimy sobie, że tyle samo wydano na jedno widowisko z Tomem Cruise'em
"Mission: Impossible - The Final Reckoning
".
Sam Mendes Getty Images © Amy Sussman
planuje kręcić zdjęcia do wszystkich filmów jednocześnie. Takie rozwiązanie jest o tyle rozsądne, że wszystkie cztery części opowiadają tę samą historię, tyle że z perspektywy innego członka zespołu The Beatles. Wszystkie filmy mają mieć swoją premierę w kwietniu 2028 roku.
Gwiazdami projektu są: Paul Mescal jako Paul McCartney, Barry Keoghan jako Ringo Starr, Joseph Quinn jako George Harrison oraz Harris Dickinson jako John Lennon.
W obsadzie są także: Anna Sawai
jako Yoko Ono i Aimee Lou Wood
jako Patti Boyd.
Za scenariusz na pewno odpowiadają: Peter Straughan
, Jack Thorne
i Jez Butterworth
. Mówi się też o udziale Krysty Wilson-Cairns
, ale oficjalnie nie została potwierdzona. Prace na planie potrwają ok. 15 miesięcy.
