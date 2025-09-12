Newsy Filmy Na bogato! Ile kosztować będą 4 filmy o The Beatles?
Filmy

Na bogato! Ile kosztować będą 4 filmy o The Beatles?

Puck News / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Michael Ochs Archives
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest niezwykle ambitna biografia zespołu The Beatles. Teraz dowiedzieliśmy się, ile Sony gotowe jest wydać na produkcję.    

Najdroższa muzyczna biografia w historii?



Informacje na temat budżetu pochodzą od Matta Belloniego z portalu Puck. Otóż twierdzi on, że budżet każdego z filmów Sama Mendesa o The Beatles będzie wynosił około 100 milionów dolarów. Ponieważ Mendes planuje cztery filmy, to w sumie Sony planuje wydać w okolicach 400 milionów dolarów.

Jeśli kwota ta się potwierdzi, to będzie to rzecz jasna najdroższa muzyczna biografia w historii. Z drugiej strony 400 milionów dolarów na 4 filmy nie wydaje się aż tak gigantycznym wydatkiem, kiedy przypomnimy sobie, że tyle samo wydano na jedno widowisko z Tomem Cruise'em "Mission: Impossible - The Final Reckoning".

04.jpg Getty Images © Amy Sussman


Sam Mendes planuje kręcić zdjęcia do wszystkich filmów jednocześnie. Takie rozwiązanie jest o tyle rozsądne, że wszystkie cztery części opowiadają tę samą historię, tyle że z perspektywy innego członka zespołu The Beatles. Wszystkie filmy mają mieć swoją premierę w kwietniu 2028 roku.

Gwiazdami projektu są: Paul Mescal jako Paul McCartney, Barry Keoghan jako Ringo Starr, Joseph Quinn jako George Harrison oraz Harris Dickinson jako John Lennon. W obsadzie są także: Anna Sawai jako Yoko Ono i Aimee Lou Wood jako Patti Boyd.

Za scenariusz na pewno odpowiadają: Peter Straughan, Jack Thorne i Jez Butterworth. Mówi się też o udziale Krysty Wilson-Cairns, ale oficjalnie nie została potwierdzona.

Prace na planie potrwają ok. 15 miesięcy.

