Kolejny cykl autorki "Pamiętników wampirów" zostanie serialem

Producent "Arrowverse" Greg Berlanti ma kolejny projekt. To młodzieżowy serial "The Forbidden Game", który powstanie na bazie trylogii LJ Smith pod tym samym tytułem. Smith jest oczywiście autorką popularnego cyklu "Pamiętniki wampirów", który z powodzeniem został zmieniony w serial. Jest to historia Jenny i jej szóstki przyjaciół, którzy trafiają do gry a la "Jumanji". Przenosi ich ona do światów-cieni, gdzie muszą konfrontować się ze swoimi największymi koszmarami. Jest też Julian, tajemniczy chłopka, który posiada zdolność swobodnego przemieszczenia się między światami. Jenny jest zdeterminowana, by uratować swoich przyjaciół. Niestety zaczyna zakochiwać się w Julianie, co wystawi na próbę jej lojalność.Serial "The Forbidden Game" powstanie dla Warner Bros. Television. Obecnie trwają poszukiwania scenarzystów.