Dwóch Green Lanternów i Sinestro w nowym serialu HBO Max

W październiku Greg Berlanti , producent serialiczy, potwierdził, że przygotowuje dla HBO Max serial oparty na komiksach o Green Lanternie (czy raczej: o Green Lanternach). Teraz pojawiły się nowe szczegóły projektu. Sarah Aubrey , dyrektorka programowa HBO Max, opowiedziała co nieco o serialu podczas konferencji prasowej dla Stowarzyszenia Amerykańskich Krytyków Telewizyjnych:- Akcja będzie toczyć się na przestrzeni pokoleń. Fabuła skupi się na dwóch stacjonujących na Ziemi członkach Korpusu Zielonej Latarni. Trzeci główny wątek ma rozgrywać się w przestrzeni kosmicznej.- Wszystkie ścieżki fabularne będą prowadzić do postaci Sinestro. Arcywróg Hala Jordana znajdzie się zatem w centrum uwagi.Jeszcze w październiku Berlanti obiecywał, że serial będzie "inny od wszystkiego, co widzieliśmy dotychczas w telewizji". Równolegle w przygotowaniu jest również serial-antologia SForaz powstający przy udziale Elizabeth Banks - opowieść o licealnych latach najpopularniejszych superbohaterów.