Konflikt Olivii de Havilland z serialem "Konflikt" trwa

Kiedy Ryan Murphy przygotowywał serialchyba nie spodziewał się, że czeka go prawdziwy konflikt z Olivią de Havilland . 102-letnia aktorka, ostatnia żyjąca gwiazda sportretowana w serialu, w zeszłym roku pozwała twórców serialu o zniesławienie. Teraz walczy dalej i idzie ze swoimi oskarżeniami do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych., czytamy w oświadczeniu de Havilland , której prawnicy złożyli właśnie petycję w Sądzie.Od czasu oryginalnego pozwu z czerwca zeszłego roku prawnicy aktorki natrafili na szereg legalnych przeciwności. Przykładowo: w lipcu Sąd Najwyższy Kalifornii postanowił nie zajmować się tą sprawą., powiedziała prawniczka aktorki, Suzelle Smith.Przypomnijmy: De Havilland , wielka hollywoodzka gwiazda, dwukrotna laureatka Oscara – grana w serialu przez Catherine Zetę-Jones – twierdzi, że wywiad stawiający ją w niekorzystnym świetle i rozpoczynającynigdy nie miał miejsca w rzeczywistości. De Havilland nie podoba się, że jej serialowa bohaterka została przedstawiona jako hipokrytka, która rozsiewa plotki. Aktorkę uraziło także to, że w jednej ze scen jej bohaterka nazywa swoją siostrę "bitch", czego – jak twierdzi – nigdy by nie zrobiła, ponieważ zawsze słynęła z wysokiej kultury osobistej.